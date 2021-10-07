韓國央行（BOK）7日公布，韓國8月經常帳盈餘達75.1億美元，較去年同期增加8.7億美元，且為去年5月以來連續16個月維持盈餘。主因在於服務業呈報10億美元盈餘，創下2008年10月以來次高。8月出口與進口分別增長31.2％與42.4％。