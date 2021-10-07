韓8月經常帳盈餘75.1億美元 連16月保持盈餘 22:312021/10/07 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國央行（BOK）7日公布，韓國8月經常帳盈餘達75.1億美元，較去年同期增加8.7億美元，且為去年5月以來連續16個月維持盈餘。主因在於服務業呈報10億美元盈餘，創下2008年10月以來次高。8月出口與進口分別增長31.2％與42.4％。 受惠陸限電 亞聚、華夏權證發燙 無懼限電 今展科、臺慶科9月營收雙升 #億美 #盈餘 #經常帳盈餘 #次高 #韓國央行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸9月外匯存底 月減314億美元 16:412021/10/07 財經 美元匯率起漲 陸9月外匯存底小減至3兆2006億美元 18:522021/10/07 兩岸 權證星光大道－世紀鋼 全年營收拚新高 04:102021/10/07 證券．權證 8月信用卡簽帳金額大減842億 所得稅是變數 16:292021/10/07 財經 交屋入帳 華固9月營收噴發 04:102021/10/07 證券．權證 《半導體》捷敏9月、Q3營收續創高 成長動能看旺 11:282021/10/07 財經 壽險業爭取明年加發股息 04:102021/10/07 金融．稅務 台酒拚獲利 瞄準雙十商機 04:102021/10/07 財經要聞 《其他電子》Q4不淡、年獲利拚高 昇貿走強 09:292021/10/07 財經 NFT上季交易量高達107億美元 19:522021/10/07 財經 中小企業放款8月暴增千億 前八月衝5807億元 20:192021/10/07 財經 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 美要晶片業機密不得不給？ 台積電、聯電這樣回應 - 財經 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 能源戰開打？俄一招天然氣價格崩10％ 專家：美國警告成真 - 財經 主計長稱蚵仔麵線「20元」被罵爆 他氣炸嗆：伙食有僕人打理？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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