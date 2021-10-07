德國聯邦統計局（Destatis）7日公布，德國8月工業生產（涵蓋製造業、能源與營建業）經調整後月跌4％，遠不如7月上修後的月增1.3％與市場預期的月跌0.2％，顯示全球供應鏈受阻導致企業生產受限。若按年來看，8月工業生產年增1.7％。