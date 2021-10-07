德8月工業生產月跌4％ 不如市場預期 22:312021/10/07 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局（Destatis）7日公布，德國8月工業生產（涵蓋製造業、能源與營建業）經調整後月跌4％，遠不如7月上修後的月增1.3％與市場預期的月跌0.2％，顯示全球供應鏈受阻導致企業生產受限。若按年來看，8月工業生產年增1.7％。 全球搶煤氣 經濟部稱已買到明年4月 美國9月ADP民間就業人口增加超出預期 #工業生產 #市場預期 #德國聯邦統計局 #Destatis #德國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》遠低於預期 德8月工業生產月減4％ 15:422021/10/07 財經 全球能源危機蠢動 原油上看100美元 歐美股大跌 04:102021/10/07 財經要聞 《電機股》明年展望偏樂觀 上銀拚返300元 12:352021/10/07 財經 9月CPI年增2.63％ 8年半新高 04:102021/10/07 財經焦點 上銀業績旺 訂單看到明年Q1 04:102021/10/07 證券．權證 陸限電限產引發原材料價格飆漲 第四季可望消退 09:572021/10/07 兩岸 大型電子龍頭合約入帳 虎門科技9月營收年增逾三成 20:022021/10/07 財經 中小企業放款8月暴增千億 前八月衝5807億元 20:192021/10/07 財經 《國際金融》油升帶動通膨擔憂 歐股打滑 10:032021/10/07 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美國9月民間就業增加56.8萬人 遠超預期 10:532021/10/07 財經 歐美訂單動能強勁 維田9月營收同期新高 18:122021/10/07 財經 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 美要晶片業機密不得不給？ 台積電、聯電這樣回應 - 財經 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 能源戰開打？俄一招天然氣價格崩10％ 專家：美國警告成真 - 財經 恒大風暴掃向歐洲大國 陸資奔逃 數千高級住宅恐放著爛 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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