高市議會7日進行警消衛環部門業務質詢，國民黨議員李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡武宏、鍾易仲、陳麗娜等人以「跪求台積電到高雄」為題質詢，並提出舉辦「台積電、市政府、市議會」三方會商的建議，尋求台積電參與及認同市府整治方案，三方共同排除投資障礙，確保花費268億可換來台積電投資高雄。

藍營議員質詢時，除了質疑二次汙染、整治工法、陳其邁為何到廠區聽廠商簡報、熱脫附設備是否足夠、為何提前發包達6300萬的解列勘查判定經費外，更擔心整治趕趕趕，整治結果卻不符合台積電的需求，藍營議員「不希望趕到夢破掉」，因此提出舉辦「台積電、市政府、市議會」三方會商的建議。

環保局長張瑞輝表示，整治工法應在開挖之前先對土方噴藥、水洗、再進行熱脫附，此外離場處理也比較好。環保局會加快裝監測系統、嚴格監督工務局整治工程，但對藍營議員所提的三方會商的提議，未給予回應。