輝瑞(Pfizer)在星期四向美國食藥局FDA申請「5至11歲兒童接種新冠疫苗」的請可，如果獲得同意，兒童的接種可能會在幾星期內就展開。

美聯社報導，雖然疫苗接種已經歷經一年，但是為了疫苗安全，兒童仍然沒有被列入接種範圍，這使得兒童可能暴露在風險中，因此許多兒科醫生以及父母，都在呼籲必須有12歲以下兒童適用的疫苗。輝瑞與BNT表示，他們生產的疫苗其實沒有明顯的年齡界限，在完成青少年的接種之後，他們也已正式向美國食品藥品管理局提出兒童接種輝瑞BNT疫苗的許可。

在接到輝瑞的申請後，獨立專家小組將會評估可行性，並於10 月26 日公開他們的結論。

8歲的塞巴斯汀·普里博爾，是輝瑞委託杜克大學的兒童疫苗受試者。(圖/美聯社)

輝瑞表示，公司內部研究指出，年幼孩子所接種的疫苗濃度只需成年人疫苗的三分之一；到了第二接種後，5~11歲孩子可以產生約與青少年、青年人相同的病毒抗體水準。

雖然從疫情爆發以來，兒童的重症與死亡的風險明顯低於老年人，但是雖然機率不高，但有時確實會導致兒童死亡，而且隨著傳染性極強的delta變種蔓延，年輕患者的病例激增，就特別有必要往低年齢者普及疫苗接種。

在北卡羅來納州羅利市，8歲的塞巴斯汀·普里博爾 (Sebastian Prybol)，是兒童新冠疫苗的受試者， 他說：「我很榮幸參與疫苗研究，這讓其他小朋友也不會生病。」他參加的是輝瑞在杜克大學的研究，當然，除非研究團隊出面說明，我們並不知道他接種的是疫苗還是安慰劑。

塞巴斯汀的母親表示：「我很支持疫苗向兒童普及，我相信疫苗是安全的，如果因為兒子的試驗，使得FDA批准疫苗，這是一件對大家都好的事情。」

像塞巴斯汀這樣的小試驗者有2268名，實驗組所接種的就是三分之一濃度的兒童版疫苗，目前並沒有發現嚴重的副作用。

為避免混淆，輝瑞的兒童疫苗採用標記為「兒科用途」的小瓶子，外表上容易區分。