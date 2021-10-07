警方前往金錢豹轉型經營自助KTV等，各營業場所執行防疫宣導。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方要求業者應遵守實聯制、清潔消毒及入口處量測體溫外，除飲水外不得飲食。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方要求場所內應設置清消紀錄，以確實記錄執行情形落實管理，藉以宣示政府執法的決心。（警方提供／陳世宗台中傳真）

知名酒店轉型自助式KTV復業 警方加強臨檢籲落實防疫。

因應近期中央流行疫情指揮中心宣布疫情二級警戒延長至10月18日，第六分局為持續守護臺中城及打造民眾安心居住之環境，特利用7日晚間執行擴大臨檢勤務時，由副分局長陳國源親自帶隊，針對轄內復業的自助式KTV等行業加強防疫宣導，避免業者投機心態違反相關規定，造成疫情破口。

第六分局副分局長陳國源，於7日18時30分先行對執勤員警提示任務重點及應行注意事項後，隨即率領近30名警力，前往轄內知名酒店金錢豹轉型經營自助KTV等，各營業場所執行防疫宣導，要求業者除應遵守實聯制、清潔消毒及入口處量測體溫外，除飲水外不得飲食。

還到須全程戴口罩(包括使用麥克風時)、每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘，維持場所通風良好，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環。場所內並應設置清消紀錄，以確實記錄執行情形落實管理，藉以宣示政府執法的決心。

陳國源表示，截至7日止西屯區已復業6家自助式KTV、11家電子遊藝場，警方透過臨檢不斷耳提面命加強宣導防疫觀念，就是要業者要做好防疫措施，亦會針對復業之八大行業等場所，持續規劃臨檢加強巡查，如有發現違規情事，將立即通報主管機關裁罰，最重予以撤照或勒令停業，請業者不可以身試法。

另防疫工作期間，第六分局對於轄區治安、交安工作仍會維持強勢執法力道，透過勤務作為及柔性防疫宣導，防止居家隔離(檢疫)對象到處趴趴走情事發生，以防杜任何不法情事，確保市民健康及安全。

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