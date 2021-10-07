受到9月越南因疫情影響較大的拖累，台灣百和（9938）7日公布自結9月合併營收11.21億元、年減13.7％，但累計今年前九月合併營收141.8億元、年增28.98％，創同期新高。台灣百和表示，旗下越南百和10月2日結束「三就地」原則，7日起復工人數達42％，未來越南廠可逐步恢復正常營運水準。台灣百和透露，10月下旬起，越南百和將邁入出貨高峰期。

百和興業-KY（8404）7日公布自結9月合併營收5.95億元、年增15.71％，累計今年前九月合併營收81.81億元、年增59.34％，創同期新高。百和興業表示，去年因疫情影響訂單需求，致使公司營收減少，但今年伴隨許多國家疫情穩定，訂單回升，使得公司9月及累計前九月營收聯袂增加。

台灣百和表示，旗下越南百和配合越南當地政府防疫政策，7月15日起暫時停工，符合「三就地」（就地生產、就地用餐及就地住宿）原則，並以員工健康為第一優先，來安排工廠訂單生產，10月2日結束「三就地」原則，7日起約42％員工，投入產線生產，目前越南百和已有92.5％的員工，達防疫綠卡標準，可視需求隨時增加員工人數投產，預計10月下旬起，越南百和將進入出貨高峰期。

至於集團其他生產地，如台灣、印尼及大陸等地，自9月起營運，處於旺月。

台灣百和自結9月合併營收11.21億元、年減13.7％。其中，9月認列房地產營收3200萬元，若不含9月認列房地產營收，則年減15.5％；累計今年前九月合併營收141.8億元、年增28.98％，創同期新高，若不含前九月認列房地產營收，則年增16.8％。

台灣百和透露，若含房地產營收，公司9月主要產品營收占比，分別為織帶/鞋帶43.5％、黏扣帶18.3％、鬆緊帶15.1％、射出帶10.3％、針織經編緹花5.5％、其他3.2％、房地產2.9％，及粉體塗料1.2％。

若含房地產營收，台灣百和今年前九月各廠營收占比，分別為旗下百和興業57％、越南廠與台灣廠均為17％、印尼廠6％、北美2％及大陸其他1％。

百和興業預定10月28日召開股東臨時會，討論旗下無錫百和織造公司擬辦理首次公開發行人民幣普通股股票，並在上海證券交易所或深圳證券交易所，擇一市場掛牌上市交易，股票面值每股人民幣1元。

根據中國大陸上市相關法規，將發行新股股數，約占無錫百和發行後總股數比例10％～25％（暫定），加計此次發行上市新股後，百和興業對無錫百和的綜合持股比率，應不低於51％為限。