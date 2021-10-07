全台最大眼鏡通路商寶島科（5312）旗下寶島眼鏡，7日宣布推出寶島樂遊「振興樂透包」，要讓消費者顧眼睛，更顧荷包，自10月8日起至12月31日，消費不限金額、不用記名、不用抽籤，就能獲得限量20萬份「振興樂透包」，「享、食、樂、遊、購」五大面向全都包，尤其超高CP值、不限消費金額，週週抽iPhone 13。

寶島科說，8日起，消費者只要到寶島眼鏡全台438家實體據點消費，可領取「振興樂透包」，將振興五倍券價值加乘，高達20倍回饋。寶島眼鏡寶島樂遊「振興樂透包」多達超過60個品牌的選擇，「享、食、樂、遊、購」五大面向全都包，透過多元的異業合作，展現寶島眼鏡振興領頭羊的企圖，為疫後生活消費注入強心針。

此外，活動三個月期間，只要到寶島眼鏡消費，就有資格參加抽獎，每週將抽出最新的iPhone 13，價值2.59萬元。

寶島眼鏡表示，去年三倍券期間，我們與9個品牌合作，推出十倍振興券成效卓越，感受民眾強烈想要好好享樂的心情。今年，再次響應政府振興美意，及滿足消費者不同層面的需求，與更多異業夥伴結盟，期望帶給消費者一次消費、優惠無限的「類中獎」感受。

公司也期望透過「振興樂透包」，展現寶島眼鏡全台438家門市的影響力，帶動全台消費力道，創造消費者及業者雙贏的良善循環。至於振興樂透包中，寶島眼鏡不僅祭出隱形眼鏡買一送一，鏡框、鏡片超值價格，配鏡結帳金額，還可再享滿千折百，及寶島會員點數三倍送等優惠。