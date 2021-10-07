雞排妹(鄭家純)今(7日)突然在臉書PO出經紀公司與龍龍合約中止書，表示對龍龍相當失望，因為龍龍利用了經紀公司所有人對她的信任與善良，更放話將在直播「屠龍」大爆內幕，昔日師姐妹突然反目，也讓龍龍控訴老K霸凌風波再添柴火。

雞排妹稍早與經紀人康姐直播「屠龍」，兩人懶理網友狂刷「無情切割」之留言，大爆龍龍違反經紀公司合約與聲譽的事由，就是違反與康姐的承諾，明明兩人說好在媒體專訪後，別再開戰也放下與老K恩怨，重新開始。豈料龍龍反而化身「自走砲」到處開戰場，不只戰呱吉，還戰路人，失控行徑甚至讓經紀人康姐無端被網友肉搜謾罵，手機也被打爆。

此外，雞排妹還爆料龍龍在本月6號澄清影片中的痛哭落淚都是演出來的假哭劇本，直指龍龍的小聰明讓她也不禁害怕，深怕哪天也會被龍龍反咬一口，感嘆龍龍自尊心太高，連反省自己是否溝通能力有問題都不願意。

康姐更提到決定與龍龍中止合約的導火線就是龍龍說謊。原來龍龍後來又傳訊到工作群組表示老K真的沒在節目中提到「前男友」這3字，是她記錯了，此話一出令全公司的人都崩潰，訝異從頭到尾都是龍龍的謊言，公司全都被擺了一道。雞排妹更懷疑龍龍與經紀公司簽約原因，就是想利用公司的媒體資源，行報復薩爾泰之實。

龍龍今日無預警遭經紀公司中止合約，根據雞排妹PO出的中止合約通知書上頭清楚寫道，因雙方價值觀差異巨大，且龍龍違反公司合約、影響公司聲譽，故經紀公司即刻終止雙方間之專屬藝人全經紀合約。對此，龍龍本人目前尚未回應。