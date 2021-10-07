網紅老K活躍於脫口秀表演，也是薩泰爾娛樂旗下班底，近期因女演員龍龍控訴霸凌，連帶被網友挖出過去老K曾拿白冰冰女兒白曉燕命案開地獄哏玩笑的畫面，造成白冰冰身心不適；在事情吵得沸沸揚揚後，老K今（7）日晚間在YouTube開直播，終於向白冰冰道歉，感謝前輩有氣度不跟他計較。

今年初老K在「Two Three Comedy」中表演，問觀眾「說到冰冰好料理，大家知道冰冰絕對不會去上哪一個節目嗎？」，接著馬上解惑，「《小燕之夜》，她之前公祭的時候參加過了」；這段表演在近期被網友挖出，認為老K明顯拿24年前震驚社會的白曉燕命案，當作喜劇笑料大開低級玩笑，完全是在白冰冰傷口上灑鹽。

薩泰爾旗下班底老K在脫口秀中，被挖出曾拿白冰冰喪女一事開地獄哏玩笑。(圖/ 摘自YouTube)

這個玩笑迅速在網路上發酵，連白冰冰本人也得知此事，她看過影片後既震驚又難過，更在直言不瞭解老K腦子裡在想什麼，還善意勸告對方，「踏著無辜往生者的血跡，衝向自己的網紅路，這是不智的，若不想修正，未來也請勿再傷害到任何他人」。

7日晚間老K開直播，和白冰冰道歉。(圖/ 摘自老K YouTube頻道)

而今晚老K在YouTube個人頻道開直播，和歐K、三木、阿舜順一起聊「地獄哏」這件事，老K本人承認已看到白冰冰的回應，並真心地對她致歉，「讓她再次難過受傷，我真的對她感到抱歉」；另外，老K針對白冰冰的勸告，他則表示很謝謝前輩有氣度，不跟他計較。