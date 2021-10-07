搶攻明（8）日上路的振興五倍券商機，秀泰生活百貨號召全館百大品牌，祭出最強購物回饋，最低下殺1.6折起；此外，為搶攻振興五倍券商機，活動期間全館滿3千元送300元抵用券；一次梭哈紙本振興券5千元，可獲得最高800元抵用券，還能兌換秀泰影城電影票一張，回饋率最高達22％。

秀泰表示，除五倍券加碼回饋外，更特別推出蠟筆小新獨家週邊商品加購活動，這次以「Party Time」為主題，除了主角小新，還有春日部防衛隊夥伴們，以及可愛的小葵、小白，打造出多款超萌的加購商品，已在網路社群媒體掀起一波討論話題。

10/8~10/31至全台秀泰生活，全館當日單筆消費滿499元，可以99元加價購「天天開新造型筆」一組；消費累計滿3500元，可以499元加價購「相親相愛圓形毯」一個。

此外，秀泰生活搭上話題韓劇熱潮，國慶連假10/9~10/11期間，祭出5萬元獎金，邀請民眾一起到全台秀泰生活（樹林、台中站前、台中文心、嘉義）玩闖關遊戲拿獎金，凡於活動期間至服務台領取闖關卡（每日限量456張），完成３項指定任務，即可獲得精美小禮物外，還有機會抽中5千元線上購物金，全台限量10份。

秀泰表示，只要消費滿1千元，就能抽iPhone 13 Pro、e-Moving中華電動機車、礁溪老爺五星雙人度假露營2日遊等大獎。