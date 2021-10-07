受到海運艙位吃緊及成本上漲等因素的影響，健身器材雙雄-喬山（1736）及岱宇（1598）7日公布自結9月合併營收不如預期。其中，喬山自結9月合併營收28.89億元，月增26％、年減5.96％；岱宇自結9月合併營收8.95億元，月增14％、年減36.6％。展望第四季營運，喬山商用營收將在第四季衝高；岱宇旗下Xterra品牌第四季新增Costco與Walmart的實體通路合作，將小量出貨搶市。

喬山自結9月合併營收，若以美金表達則為持平；累計今年前九月合併營收210.34億元、年增12.84％，若以美金表達，年增19.9％，創同期新高。

喬山表示，全球健身房復甦，會員人數已回到疫情前水準，開新店、換新機所引發的拉貨動能，帶動9月商用營收年增19％。其中，美國區商用單月營收年增58％。目前全球健身房拉貨力道逐步增強，成長動能明顯，尤其在喬山市占率逐漸拉升下，預計商用營收將在第四季衝高，明年將持續成長。

喬山指出，在家用市場部分，因全球興起以數位內容課程健身的風潮，健身房業者見到此商機，運用自身的健身教練的優勢，也紛紛推出搭配數位課程及家用器材銷售的整合方案搶市。

會員可使用健身房線上課程App，若無法前往健身房，也能在家中運動健身。喬山歐洲大客戶同時也是荷蘭上市公司Basic-Fit，已開始進行此新的營運模式，預計未來將有更多的大型健身房投入，將可助攻公司家用器材營收未來持續向上。

岱宇累計今年前九月合併營收90.46億元、年增17.95％，創同期新高。岱宇表示，隨著年底營運旺季，集團已推出多款家用及輕商用的健身產品上市。

岱宇表示，目前全球貨櫃缺櫃與塞港的問題，尚未完全得到緩解，集團北美地區的倉儲中心及各品牌經銷客戶整體庫存水位，仍保持低檔，然消費者對於健身器材產品的需求，將隨著傳統銷售旺季來臨，而持續高漲，有利於公司營運表現。

此外，岱宇說，集團持續積極配合搶櫃，使訂單能依照排程順利出貨，加速遞延訂單的認列，因而帶動9月合併營收，自7月谷底翻身後，已連續兩個月呈現月增走勢。至於岱宇在智能健身產品的開發，亦有所斬獲，看準智能健身將成為運動產業的未來主要趨勢，集團與美國智能健身內容開發商Studio達成策略合作，計畫近期推出結合兩者優勢的智能健身產品搶市。