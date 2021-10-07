繼紐西蘭承認高端疫苗後，帛琉總統惠恕仁今晚（7日）在我國駐帛琉大使館舉辦的國慶酒會上宣布，帛琉政府已頒布新的衛生法令，承認台灣高端疫苗，只要完整接種過兩劑高端疫苗，赴帛琉旅遊將不受限制。

為防範新冠病毒，紐西蘭政府3日宣布，自11月1日起所有外國旅客須出示完整接種新冠疫苗證明才可入境，紐西蘭認可的22款新冠疫苗，也包括台灣的高端疫苗，為全球第一個承認高端疫苗的國家。