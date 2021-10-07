帛琉承認高端疫苗 接種2劑赴帛旅遊不受限制 22:482021/10/07 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 帛琉總統惠恕仁今表示，已頒布新法完成2劑高端疫苗，入境帛琉不受限制。（圖／路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼紐西蘭承認高端疫苗後，帛琉總統惠恕仁今晚（7日）在我國駐帛琉大使館舉辦的國慶酒會上宣布，帛琉政府已頒布新的衛生法令，承認台灣高端疫苗，只要完整接種過兩劑高端疫苗，赴帛琉旅遊將不受限制。 為防範新冠病毒，紐西蘭政府3日宣布，自11月1日起所有外國旅客須出示完整接種新冠疫苗證明才可入境，紐西蘭認可的22款新冠疫苗，也包括台灣的高端疫苗，為全球第一個承認高端疫苗的國家。 疫苗覆蓋率達7成目標 雪梨下週可望走出封城 BNT到貨解決疫苗荒 羅智強大讚一位幕後英雄 #高端疫苗 #帛琉 #承認 #接種 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 除了BNT防新冠肺炎外 醫：青少年也該打這些疫苗 11:032021/10/07 健康 打高端右手掌喪失觸覺逾1個月 男嘆：當初怕死才選國產 10:202021/10/07 生活 善盡社會責任 東洋贈北醫流感疫苗 04:102021/10/07 財經焦點 國泰醫誤植接種資料 校正回歸3075筆 04:102021/10/07 生活新聞 180萬劑BNT今明報到 全年齡開打 04:102021/10/07 生活新聞 百萬劑莫德納明天抵台 陳時中曝最快開打時間 14:142021/10/07 生活 北市校園防疫鬆綁 開放社團活動、球類運動和脫罩吹樂器 09:052021/10/07 生活 Delta來襲 女副機師突破性感染 04:102021/10/07 焦點要聞 接種BNT後喊胸悶！醫曝求診人數增 這2類人居多 19:122021/10/07 生活 高嘉瑜外婆打第2劑莫德納後血栓、恍惚 住院觀察中 14:532021/10/07 政治 美國新冠死亡人數破70萬 04:102021/10/07 話題觀察 生活熱門新聞 地方媽媽辭清潔工 改拍辣照翻轉命運 一年狂賺1300萬 - 生活 阿姨死於肇逃！陳柏惟受訪猛強調4字 支持者不忍了：真的很噁 - 生活 國慶連假變天 恐有颱風挾劇烈雨勢通過 3地防大雨 - 生活 國慶周颱風生成 共伴劇烈降雨！專家警告「不可小覷」 - 生活 1歲嬰捐雙腎救2女童竟遭酸 爸爸吐246字心聲令人淚崩 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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