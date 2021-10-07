大陸棉花價格近期創新高，為穩定價格，中國儲備棉管理有限公司7日發表公告表示，將自8日起開始投放2021年第一批中央儲備棉投放，投放期間每個法定工作日原則上投放1.5萬噸左右，根據市場形勢等情況動態調整。

公告表示，投放將通過全國棉花交易市場公開競價掛牌銷售。掛牌銷售底價隨行就市動態確定，原則上與國內外棉花現貨價格掛鉤聯動，由國內市場棉花現貨價格指數和國際市場棉花現貨價格指數各按50％的權重計算確定，每週調整一次。

9月27日起，棉花CF2201走出單邊上漲行情，截至9月30日收盤，CF2201合約報每噸人民幣（下同）20005元，漲幅5.01％，創下近八年新高。鄭棉期貨主力合約流入資金30.23億元，為當日資金流入金額最高的商品期貨主力合約。

上漲的背後，既有國外疫情導致生產受阻，訂單回流大陸國內，棉花需求旺盛，但同時2014年至今大陸棉花持續去庫存，棉花儲備大幅減少；又有中美關係變化的外部事件，以及「搶收」氛圍，共同推動著盤面快速上漲。

9月30日，新疆維吾爾自治區發展改革委召開專題會議，要求加大巡查力度，嚴厲打擊哄抬棉花價格、搶收棉花、投機炒作等行為，淨化棉花收購加工市場。

行業內人士認為，近期棉價上漲不是由消費帶動，而是由上游棉花「搶收」所致，需正視不斷累積的市場風險。「搶收」背後是1000多萬噸的籽棉資源和2000多萬噸軋花產能的矛盾。