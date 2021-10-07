台股上演絕地反攻大秀，外資點名超跌股上緊發條，麥格理證券升評亞德客-KY（1590）至「優於大盤」，推測合理股價突破千元大關，里昂證券則重申「買進」投資評等，合理股價估值是1100元。

亞德客-KY近期飽受工業自動化（IA）放緩、大陸限電政策所苦，股價自7月高點以來回檔超過三成，難得的是，看好亞德客-KY後市的外資券商無一轉變觀點，包括：高盛、摩根士丹利、里昂、匯豐、大和資本證券均維持正面投資評等；甫終結保守看法、轉向樂觀陣營的麥格理證券給予1016元股價預期。

摩根士丹利證券與高盛證券對亞德客-KY股價預期都高達1300元，大摩並認為，雖然大陸的限電策略可能導致當地總體經濟數據受到影響，但亞德客-KY憑藉氣動元件市占率提高、線性滑軌業務升溫的優勢，營運表現將相對突出。就評價面觀之，以2022年每股純益作為基準，亞德客-KY本益比才18倍，低於2011年以來平均的20～25倍。

麥格理證券指出，回顧亞德客-KY第三季業績，儘管受颱風、洪水、部分城市因疫情影響，導致物流不順，然單季營收僅較第二季高峰略少5％，此外，根據亞德客-KY經營管理階層意見，作為大陸優先供電企業，產能不受近期限電衝擊。長遠來看，麥格理更看好IA結構性增長、氣動元件市占續擴大、線性滑軌下半年起較明顯貢獻營收等利多，直指亞德客-KY股價短線回檔已深，啟動升評。