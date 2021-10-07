Juice=Juice金澤朋子（前排左一）是該團初代成員。（官方網頁照片）

2017年曾來台開唱的日本實力女團「Juice=Juice」26歲隊長金澤朋子6日在官網宣佈了11月24日將在巡演終場之後正式離開團體與「Hello! Project」家族「畢業」，暫別演藝圈。

金澤在2013年以「Juice=Juice」初代成員出道，目前是Hello! Project最年長成員。入團前她本來就以歌迷身份喜愛偶像團體，而金澤歌舞表現皆優異，加上外型出色與開朗個性，參加甄選一直到出道，比起很多成員都順利許多。她所屬經紀公司表示，金澤朋子9月中旬開始因子宮内膜異位症產生而無法參與演出，醫師勸金澤好好休息，接受短期治療。

Juice=Juice金澤朋子十分開朗大方。（截自資料影片）

子宮內膜異位症指的是本當子宮內的內膜組織在子宮外的其他處生長，多數會在卵巢、輸卵管以及子宮附近的組織，主要的症狀有骨盆腔疼痛以及不孕，金澤上月曾因受其影響告假而無法上台。接下來的家族大集合公演「Hello!Project2021秋『續・花鳥風月』」屬月組的她也都無法參加演出。未來的演藝活動是否持續，待她身體的恢復狀況再做判斷。

金澤本人在畢業宣言中表示：「身為Juice=Juice和家族中最年長成員，卻帶給大家困擾；我自己感到很不甘心，但接受醫師指示，應為將來做考量，安心治療靜養。」她身為Juice=Juice的原始成員，尤其感到難過，「要離開Juice=Juice對我來說是一個很大的決斷，但就是因為喜愛著Juice=Juice，所以也不想在這樣影響演出表現的身體狀態下繼續活動。」官方表示，該團預定12月發售的新單曲金澤已錄製好的部分將不會改變。