立委羅明才今（7）日在立法院詢問朱澤民是否知道現在一碗蚵仔麵線多少錢時，朱澤民竟回答20元，引起現場騷動，羅明才也虧他，吃米不知米價。而朱澤民財產申報也曝光，根據監察院財產申報資料，朱澤民於109年11月1日之申報資料，夫妻存款總額有新台幣存款1328萬元！

主計總處昨（6日）公布9月消費者物價指數（CPI）年增達2.63%，創8年半新高，被外界認為通貨膨脹蠢蠢欲動，對此主計長朱澤民今（7日）在立法院備詢時，面對國民黨立委羅明才詢問現在一碗蚵仔麵線的價格是多少時，朱澤民竟回答20元，遭羅明才狠虧「吃米不知道米價」。

而根據監察院財產申報公告資料，朱澤民109年11月1日申報臺北市大安區復興段三小段（自用房屋之坐落基地）323平方公尺，持份10000 分之813 。另有2筆建物，同樣是大安區復興段三小段，所有人屬妻子。夫妻存款則總計有新臺幣13284605元；妻擁有珠寶總價額新臺幣 1086000 元。