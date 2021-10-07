行政院主計長朱澤民今天在立法院又語出驚人，立委羅明才問他現在一碗蚵仔麵線幾多錢，他說「大概一碗20元」。國民黨台北市議員王鴻薇指出，朱澤民這句話果然引起公憤，網友大罵主計長不知民間疾苦。

王鴻薇在臉書披露，這位主計長年年都會演一次不知民苦的戲碼，完全不會讓質詢的立委失望。2018年，立委羅明才問他魯肉飯漲多少？朱澤民說「我不吃魯肉飯」。2019更經典，羅明才問他水餃漲多少？他說「行政院餐廳水餃都沒漲價」。今年又來了，蚵仔麵線一碗應該20元，面對這種必考題，朱澤民真是每答必中。

王鴻薇諷刺，即使這樣一個與世隔絕的極品政務官，在「傾聽民意」的蔡政府和蘇內閣中，仍然屹立不搖，過著舉世滔滔的幸福日子。

王鴻薇更直言，昨天主計處才公布了今年消費者物價指數年增率創下了8年半最高，大家都感受到物價上漲，荷包縮水，唯獨主計長朱澤民遺世而獨立，真的很幸福。