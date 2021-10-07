領取紙本五倍券。（圖／行政院提供）

數位、紙本振興五倍券即將於10月8日開放使用，已經想好怎麼使用了嗎？不管是預訂紙本券，或是綁訂數位券的民眾，各大飯店、商旅集團都推出振興券優惠，眾多好康折扣就是要讓消費者手中的五倍券再放大！

【希爾頓逸林酒店】

台北中山九昱希爾頓逸林酒店每一間客房都是獨立空調且擁有對外窗或陽台，可安心入住。（台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

200元實體振興券直接放大「五倍」變千元，入住可立即折抵使用，再贈次回入住1000元房費抵用金。（活動限飯店官網或電話預訂彈性房價Flexible Rate之訂房適用）。

除了振興券加碼，飯店同時加入台北市「熊好店家」，擁有熊好住宿券入住即享1000元房費折抵，再贈每房2張台北市雙層觀光巴士單次電子票券，限量供應、贈完為止。

【君品酒店】

「振興五倍券，雲朗雙重優惠」：憑「振興五倍券」（含紙本振興券、信用卡）入住雲朗旗下飯店，當次即可折抵使用振興券面額的1.1倍；飯店再加碼贈送振興券面額等值的「雲朗振興券」，可於下次入住使用。

【老爺酒店集團】

（持五倍券入住台中大毅老爺行旅，贈ZEBRA餐廳500元抵用券。圖／老爺酒店集團提供）

10月8日起，持五倍券到老爺10家飯店住宿、14家餐廳用餐，或指定飯店遊程、SPA療程，免搶名額、免登記立即享優惠及加碼活動。最低每人每晚0元即可住宿五星飯店，指定飯店使用五倍券消費滿額再抽住宿券。

承億文旅推出「五倍券這樣用，就是五GO承億！」祭出五大優惠專案。（圖／承億文旅）

【承億文旅集團】

「五倍券這樣用就是五GO承億！」民眾持五倍券到承億文旅全台七館消費，優惠翻倍送，月月再抽住宿券，更加碼送價值3.95萬元的「六館環島住宿套票」及2022年將開幕的五星級「高雄承億酒店」住宿券。

【澎湖喜來登】

活動2人就成行，每人使用實體五倍券5000元，最划算可入住30坪頂級套房1晚，含2客早餐，再贈自助晚餐2客、魚市場行程、機場接送，現賺高達3萬36元；每人使用五倍券2500元，最划算可入住豪華雙床客房2晚，贈魚市場行程、機場接送，現賺2萬400元。

【神旺飯店】

神旺飯店推出「食泊添金、振興有禮」活動，使用五倍券消費，享以下優惠：

(1)「一泊二食」：雙人房平日每晚 NT$3000 (原價NT$3300)

(2)「神仙假期 買一送一」住房專案平日 NT$5500(原價NT$5500)

(3)住房持$200元五倍券可加購伯品廊「主廚特製美式早餐」乙客 (原價NT$418/客)

(4)訪客持$500元五倍券券可加購伯品廊「主廚特製美式早餐」2客 (原價NT$836/2客)

【長榮國際連鎖酒店】

「五倍Fun心玩」：凡活動期間(2021/10/1~2021/12/30)持紙本五倍券消費，每張1000元面額可折抵1200元，最高可用5千抵6千；礁溪的長榮鳳凰酒店則有純住房方案，持五倍券消費滿額，每張現折1300元房價，以此類推，最高可折6500元，持券直接免費入住。

台北君悅酒店 凱菲屋Cafe -迎戰五倍券商機，10月1日正式開放內用。（君悅提供）

【台北君悅酒店】

至11月底持五倍券或好食券支付餐飲消費，即享面額加碼抵用1.5倍優惠，消費200元可抵用300元、以此類推。住房方面則初步敲定將推出消費滿5000元、贈送5000元優惠。

【漢來飯店】

「五倍券住漢來 超狂加碼送」：住宿券每張500元，振興五倍券支付買4張送1張，平均一張只要2000元，還有機會再獲得高雄市政府加碼送2000元高雄券。

※更多飯店住宿餐飲優惠，詳見「五倍券專區」。