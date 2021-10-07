數位、紙本振興五倍券即將於10月8日開放使用，已經想好怎麼使用了嗎？不管是預訂紙本券，或是綁訂數位券的民眾，各大飯店、商旅集團都推出振興券優惠，眾多好康折扣就是要讓消費者手中的五倍券再放大！
【希爾頓逸林酒店】
200元實體振興券直接放大「五倍」變千元，入住可立即折抵使用，再贈次回入住1000元房費抵用金。（活動限飯店官網或電話預訂彈性房價Flexible Rate之訂房適用）。
除了振興券加碼，飯店同時加入台北市「熊好店家」，擁有熊好住宿券入住即享1000元房費折抵，再贈每房2張台北市雙層觀光巴士單次電子票券，限量供應、贈完為止。
【君品酒店】
「振興五倍券，雲朗雙重優惠」：憑「振興五倍券」（含紙本振興券、信用卡）入住雲朗旗下飯店，當次即可折抵使用振興券面額的1.1倍；飯店再加碼贈送振興券面額等值的「雲朗振興券」，可於下次入住使用。
【老爺酒店集團】
10月8日起，持五倍券到老爺10家飯店住宿、14家餐廳用餐，或指定飯店遊程、SPA療程，免搶名額、免登記立即享優惠及加碼活動。最低每人每晚0元即可住宿五星飯店，指定飯店使用五倍券消費滿額再抽住宿券。
【承億文旅集團】
「五倍券這樣用就是五GO承億！」民眾持五倍券到承億文旅全台七館消費，優惠翻倍送，月月再抽住宿券，更加碼送價值3.95萬元的「六館環島住宿套票」及2022年將開幕的五星級「高雄承億酒店」住宿券。
【澎湖喜來登】
活動2人就成行，每人使用實體五倍券5000元，最划算可入住30坪頂級套房1晚，含2客早餐，再贈自助晚餐2客、魚市場行程、機場接送，現賺高達3萬36元；每人使用五倍券2500元，最划算可入住豪華雙床客房2晚，贈魚市場行程、機場接送，現賺2萬400元。
【神旺飯店】
神旺飯店推出「食泊添金、振興有禮」活動，使用五倍券消費，享以下優惠：
(1)「一泊二食」：雙人房平日每晚 NT$3000 (原價NT$3300)
(2)「神仙假期 買一送一」住房專案平日 NT$5500(原價NT$5500)
(3)住房持$200元五倍券可加購伯品廊「主廚特製美式早餐」乙客 (原價NT$418/客)
(4)訪客持$500元五倍券券可加購伯品廊「主廚特製美式早餐」2客 (原價NT$836/2客)
【長榮國際連鎖酒店】
「五倍Fun心玩」：凡活動期間(2021/10/1~2021/12/30)持紙本五倍券消費，每張1000元面額可折抵1200元，最高可用5千抵6千；礁溪的長榮鳳凰酒店則有純住房方案，持五倍券消費滿額，每張現折1300元房價，以此類推，最高可折6500元，持券直接免費入住。
【台北君悅酒店】
至11月底持五倍券或好食券支付餐飲消費，即享面額加碼抵用1.5倍優惠，消費200元可抵用300元、以此類推。住房方面則初步敲定將推出消費滿5000元、贈送5000元優惠。
【漢來飯店】
「五倍券住漢來 超狂加碼送」：住宿券每張500元，振興五倍券支付買4張送1張，平均一張只要2000元，還有機會再獲得高雄市政府加碼送2000元高雄券。
※更多飯店住宿餐飲優惠，詳見「五倍券專區」。
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