英國皇家海軍伊麗莎白女王號航空母艦打擊群正偕同多國艦艇與軍機在南海活動，指揮官慕豪思今天發布一張悠閒坐在艦尾觀看多國編隊航行的照片並表示，很高興盟友與夥伴與英國在南海共同行動。

英國國防部5日表示，伊麗莎白女王航艦（HMS Queen Elizabeth）打擊群未來兩週將聯合美國、日本、澳洲、加拿大、紐西蘭等國艦艇與軍機在南海活動，隨後將訪問印度。打擊群持續展現英國對全球安全與國際結盟的承諾。

慕豪思（Steve Moorhouse）今天在推特發布圖文，標註「自由與開放的印太區域」。根據公開資料，伊麗莎白女王航艦打擊群近日再度駛入南海，這是打擊群5月底展開行動部署後的第二次，無視7月底首次進入南海執行「合法航行」時，北京曾強烈抗議。

軍官悠閒坐在艦尾欣賞多國編隊航行的照片此前曾在其他推特帳號露出。關注英國海軍的獨立新聞及分析平台「海軍瞭望」（Navy Lookout）6日即發布同一張照片並推文「放輕鬆觀測海軍力量的大規模集結」。

中華民國國防部的公開數據顯示，自1日至5日止，總計有150架次共機侵擾台灣防空識別區（ADIZ），密度更勝以往。

由於英國、美國、日本、澳洲等印太區域國家近日在太平洋、菲律賓海、南海一帶規劃一系列多邊或雙邊演訓，部分評論者認為，共軍加大恫嚇台灣的力道也是為了向相關國家展現軍事實力。

對於慕豪思及「海軍瞭望」等在區域情勢升高之際釋出軍官坐在木製長凳的悠閒觀海照，網友幽默回應「就只差來一壺茶和一份三明治了」、「請把庭園長凳還給我」。

根據英國官方資料，全球60%海運貿易途經亞洲，其中又有1/3途經南海。英國的商業利益廣布全球，每年有總金額超過910億英鎊（約合新台幣3兆4564億元）的進出口貿易途經南海，這是英國每年海運貿易總量的12%。