台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於10月23日投票。日前陳柏惟卻被爆出2011年9月曾駕車撞傷機車騎士後肇逃，直到警方調閱監視器查獲，才俯首認罪。今天又被發現法院判決書記載他玩賓果星球輸1000元，陳柏惟自稱是玩快打旋風，卻絕口不提輸1000元的事。資深媒體人吳子嘉表示，在陳柏惟被爆出一堆爛事情的情況下，總統蔡英文不會挺。

吳子嘉7日在《關鍵時刻》節目中表示，同樣是肇逃，在民進黨是有不同的標準。而就涉賭博性電玩這件事情，陳柏惟可能只是記憶比較差，時間太久了忘了，輸1千元。但更可怕的事，他接受媒體採訪時竟說，爸爸以前是賭場老闆。

吳子嘉指出，在陳柏惟一堆爛事情一股衝出來的情況下，總統蔡英文怎麼敢去挺這樣的人。陳柏惟跟高雄市議員黃捷，不可同日而語，一樣是高雄，但是不一樣的高雄人，這款的人，蔡英文不會挺。

網友回應說，「大台中市民為正義加油，罷免陳柏惟是台中市民明智之舉，外來空降選台中市立委，肇事逃逸之人，心態可議，其思維及情緒控管待檢討。台中市民堅持正義加油...」、「一個敢肇逃的人，你確定他會真的去抗中？該不會只會出張嘴。」、「全台灣第一個打電玩拿到判決書的？那麼厲害？」