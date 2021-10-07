台灣基進立委陳柏惟罷免案倒數，連勝文辦公室發言人錢震宇7日表示，根據資料顯示，陳柏惟於2019年參選立委時，只有一台汽車，沒有現金，並在2016年買了一間在高雄五塊厝房子，市價177萬，隔年竟漲到500萬，隔年就職申報，存款有441萬，比法定立委年收入還高，且不用背房貸，陳柏惟是本來就不老實，還是財產申報也不實？

錢震宇說，但根據「2019立委候選人財產申報」，以及「監察院財產申報」與天下雜誌報導顯示，陳柏惟在2019年參選立委時，只有一台汽車，沒有現金，他在2016年在高雄五塊厝買了一間房子，市值177萬台幣，可是「隔一年」漲到500萬。

錢震宇直指，立委一個月的法定薪資是19萬500元，加上1.5個月的年終，年收入是257萬1750元，可是在2020年4月28立法院第一次財產申報的時候，陳柏惟的現金存款已經有441萬了，比法定薪資還高，更沒有背負房貸，35歲變成「有車有房當立委」的人生勝利組，這就是民進黨重新定義的「無家產很辛苦的年輕人」。

陳柏惟7日晚間透過臉書直播回應表示，連勝文辦公室刻意忽略選舉補助款，也無視房價的自然市場變化，他感到十分無奈，也只能一一說明，避免不清楚的民眾遭誤導。關於存款增加部分，陳柏惟指出，主要來自於選舉補助款，按照得票數換算，大約是300多萬加上立委所得，並沒有連勝文辦公室說的那麼誇張。

陳柏惟進一步說，土地房屋增值方面，房子就是同一棟，沒有變動，若市價有所波動也是自然市場變化。陳柏惟感慨地說，這幾天遭受到鋪天蓋地的攻擊，就是要對他進行人格毀滅。雖然無奈、雖然疲累，但為了信任他的選民、為了他對選民的責任，一定會堅持到底絕不放棄。