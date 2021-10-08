《正常發揮》

台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於10月23日投票。日前陳柏惟除了被爆出曾駕車撞傷機車騎士後肇逃，今天又被爆料法院判決書記載他玩賓果星球輸1000元，陳柏惟則自稱是玩快打旋風，卻絕口不提輸1000元的事。前民進黨立委郭正亮驚訝表示，陳柏惟怎會認為大家都不會查到他的判決書。

郭正亮7日在中天政論節目《正常發揮》中表示，賭場有小賭跟大賭，陳柏惟講他又不是VIP那一桌，他說小賭都變成證人，郭正亮嗆說，世間哪有這種事？警方要求他們說更多，小賭的人只要說出裡面在幹嘛，你們就沒事，就變成證人，這是警方辦案常用的手法。

郭正亮接著表示，他是驚訝陳柏惟怎麼會覺得大家都拿不到判決書，而且說陳柏惟說是「快打旋風」，人家隨便一查，都立刻找到判決書說是「賓果星球電子遊戲機」，然後是可以換分、換點數，然後你贏點數可以去換錢，質疑這就是賭博。

郭正亮指出，陳柏惟怎會認為大家都不會查到他的判決書，他肇事逃逸，判決書就寫他明知造成傷害還跑掉，他又說沒有感覺，一個人沒有喝酒，會沒有感覺，回到家卻被警方查獲，只能一種解釋，這個人習慣性說謊。

郭正亮認為，陳柏惟還編出他跟電競的關係，編出了這些故事，說他從小就怎樣，所以他看到了電競之光，有感到台灣之光，所以他要把他這件事解釋成電競電玩，他就心安了。