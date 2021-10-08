工商時報第一屆「數位金融獎」今(7)日舉辦頒獎典禮，經過長達四個月的評選過程，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信五家子公司在超過70家業者中脫穎而出，共囊括10座獎項，顯示國泰金控近年來於數位轉型的投入與努力。

近年國泰人壽積極進行數位轉型工程，透過雙軌制推動轉型，讓新型態的數據思維、人才、技術與流程能完美結合集團原有的金融優勢，提升集團營運綜效及創新，及打造保險業界最具規模之敏捷團隊。此次囊括「數位轉型典範」、「數位資訊服務」及「網路投保服務」三項金質獎。

國泰世華銀行整合官網、網銀、網銀App，以及ROBO智能投資等數位金融平台，運用single-sign-on與Open ID等技術，客戶無論透過各種管道進入國泰金融服務生態圈，皆可享有無斷點的金融服務體驗。此次獲得「數位資訊服務獎」金質獎，與「數位轉型典範獎」優質獎兩項殊榮。

國泰產險積極應用創新科技，改善作業流程、提升客戶體驗，並透過跨域整合集團通路及異業合作，構築新保險生態模式，並以顧客價值為中心，提供更細緻化、智慧化的保險服務，拿下「數位轉型典範獎」、「數位資訊安全獎」兩項金質獎及「網路投保服務獎」優質獎。

國泰證券近年陸續推出「台股定期定額」、「美股定期定股」與「小額債券」等碎片化金融商品，以降低投資門檻及合理手續費，並透過開發各式App，滿足投資人從前端開戶、中端交易及後端服務等投資旅程中不同階段的實際需求，數位普惠獲金質肯定。

國泰投信將智能客服直接串接「基金基本資訊」，並將智能客服「阿發」部署在行動官網、電子交易平台、電子對帳單、Line、Facebook等線上通路，讓智能服務無所不在，打造「一站式服務平台」，榮獲數位轉型典範金質獎。