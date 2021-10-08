女迷魂大盜江雲卿（右）與死者韓少蓀（左）被拍到出現在龜山薇閣汽車旅館內。（翻攝照片）

2010年3月3日上午10點多，台北縣樹林市國凱街的1間彩券行，突然湧入多名員警，就為了調1名買彩券女子監視器畫面。彩券行老闆驚訝不已，一問之下，才得知這位身高僅145公分、不久前才來消費的常客，平時與他有說有笑，竟殘忍溺殺3名男運將，還用死者的錢來買彩券。

當天凌晨，運將韓少蓀被發現全裸陳屍在桃園龜山鄉的薇閣汽車旅館浴缸內，水龍頭還在流，遺體泡在熱水中已經浮腫、脫皮，浴缸中的水已被血染紅，排水孔上卡了很多食物殘渣，看起來像嘔吐物，活人才會嘔吐，死者恐怕是活活被溺死。

警方發現，死者的錢包、財物都不見了，顯然不是件單純的意外，況且，這已是近兩個月來第3件雷同的命案，死者都是計程車司機。根據一起在桃園火車站排班、最後見到韓少蓀的計程車同業供詞，「老韓最後好像是載1名女子走」，警方因此調閱監視器，鎖定這名女子身分與行蹤。

這名女子是39歲的江雲卿，身高只有145公分，另兩件命案分別發生在2010年2月底及同年1月13日，運將王寶源、林衍助同樣全裸陳屍在汽車旅館浴缸，經解剖後，都確認遭下藥迷昏，被監視器拍到死前的最後身影，都是與江雲卿有說有笑地走進旅館，全然不知自己即將遇害。

警方查出，江雲卿在1997年間就曾下藥迷昏運將，連續對7名男子劫財，遭判刑10年入監服刑，2007年底假釋出獄後，竟又故技重施，這次更狠下毒手，直接溺殺她看上的獵物，每次殺人後，立刻洗劫死者財物去購買彩券。

警方調查，江雲卿都選在捷運站、火車站招攬計程車，表明要包車出遊，請運將推薦好玩的景點，最後卻稱沒錢付，自願「陪睡」抵付車資，與運將進入汽車旅館後，趁機在酒菜中放入安眠藥，待運將吃下，再色誘一起泡澡，把運將給溺斃。

全案偵審期間，江雲卿雖坦承下藥劫財，但辯稱她犯案後都走得很急，不知道運將後來溺斃。一審原依故意殺人罪判江雲卿3個死刑，全案到了更一審，合議庭以同一期間還有另4名被害人，但只被劫財，沒遇害，認為江雲卿應無殺人犯意，故採信其辯詞，改依強盜致死罪判3個無期徒刑，最高法院2011年駁回上訴，全案定讞。

身材嬌小的迷魂女盜江雲卿落網。（中時資料照 羅忠偉攝）

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※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。