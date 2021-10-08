周冬雨2010年以張藝謀導演的《山楂樹之戀》女主角一舉成名，成為新一代的「謀女郎」，周冬雨之後雖然接連演出《同桌的妳》、《少年班》等電影，但她仍侷限在清純少女的形象，不過周冬雨沒忘磨練演技，直到她在《七月與安生》中，飾演叛逆早熟、敢愛敢恨的「安生」，也讓周冬雨演技大爆發，並與搭檔馬思純一起奪下金馬影后寶座，開創金馬獎先例的「雙影后」，不只如此，周冬雨去年以《少年的你》奪下金雞獎最佳女主角，28歲的她成為史上最年輕的金雞影后，也是繼周迅、章子怡之後拿下金馬、金像、金雞的三金大滿貫影后。

現年29歲周冬雨出身石家莊的普通家庭，父親在她小學三年級時因車禍過世，母親之後再婚，周冬雨兒時曾練過體操，高三時身為舞蹈班學生的她，在準備高考前，恰好遇到《山楂樹之戀》海選女主角，年僅18歲的她以清純形象獲得張藝謀賞識，主演《山楂樹之戀》的女主角「靜秋」，該片票房不只刷新文藝片紀錄，周冬雨也因此打開知名度，成為新一代的謀女郎。

周冬雨2011年來台宣傳《山楂樹之戀》。（圖／本報系資料照片）

初試啼聲的周冬雨，成功以《山楂樹之戀》獲得西班牙巴利亞多利德國際電影節最佳女演員獎、中國電影華表獎的優秀新人女演員以及上海影評人獎最佳新人的殊榮，周冬雨成為備受矚目的90後新星，星路大開的她，接連演出《宮鎖沉香》、《同桌的妳》、《少年班》等電影，但周冬雨仍因「靜秋」形象鮮明，也讓她局限在清純、天真無害的少女形象中。

儘管周冬雨曾被吐槽「最差謀女郎」的周冬雨，不過她積極精進演技，尋求事業突破的周冬雨，在電影《心花路放》顛覆以往清純形象，飾演「殺馬特」髮廊妹，成為影片一大亮點，接著周冬雨在《少年班》詮釋高冷天才少女、《奔愛》的叛逆女孩，在懸疑電影《冰河追兇》也有演出，周冬雨積極轉型，成功撕掉「清純」、「古靈精怪」的束縛標籤，周冬雨挑戰多變的角色、磨練演技，終於讓她水到渠成，周冬雨2016年在《七月與安生》飾演叛逆早熟、敢愛敢恨的「安生」，周冬雨精湛表現廣受好評，成功和同片的馬思純一同拿下第53屆金馬影后，雙姝創下史上首次以同片獲得「影后雙蛋黃」。

周冬雨（圖右）、馬思純以《七月與安生》一同拿下第53屆金馬影后。（圖／本報系資料照片）

周冬雨24歲就拿下金馬影后的殊榮，當她被問到以此鼓舞年輕人時，周冬雨則直爽說：「對我是鼓勵的，不一定對別人就是教科書。」至於，周冬雨天生小眼，還因此被認為戲路受限、只適合演古靈精怪的角色，對此，周冬雨則認為，每個人長相都有限制「我不太思考這問題，反正不喜歡自己的長相，天天看自己都看煩了」。

周冬雨精展演技有目共睹。（圖／本報系資料照片）

從「謀女郎」到金馬影后，周冬雨用7年時間成為大陸最燦爛的「90後小花」，無懼突破的周冬雨，2019年在《少年的你》飾演柔弱寡言的陳念，周冬雨拿出金馬獎影后等級的演出，不僅演技大爆發，她在片中平頭裝造型先聲奪人，周冬雨也以此獲得第39屆香港電影金像獎、第33屆中國電影金雞獎及第35屆大眾電影百花獎最佳女主角，周冬雨不只是首位集滿「三金」的90後女演員（金馬、金像、金雞），也成為華語影壇最年輕的三金影后，演藝成績相當風光。