今(8)日是24節氣的寒露，時序已到秋天。雖然白天依舊燠熱，但日落之後吹來的晚風，已經隱約帶著秋涼氣息。不少人回到家還是冷氣、電扇開一整晚，常常睡到半夜就突然腳抽筋而痛醒。中醫師李俊儀指出，腿部抽筋是因為腿部局部肌肉突然收縮，造成肌肉僵硬及劇烈疼痛，症狀持續數秒至數分鐘，正式名稱為「腓腸肌痙攣」，夜間抽筋常發生的部位為腓腸肌和足部的一些小肌肉。

●日夜溫差容易引發半夜抽筋

李俊儀醫師提到，中醫認為「轉筋」發生多因為氣血不足、寒濕入侵小腿或是局部肌肉過於疲勞所致，像現在的夏秋變換溫差大的時節就易好發。而西醫角度則認為腓腸肌痙攣大多是因為缺鈣、缺鎂等電解質。

●舒緩抽筋 不同部位各有伸展方式

原力復健診所侯鐘堡醫師在受訪時指出，抽筋發生當下疼痛難耐，但若能針對抽筋的部位進行延展，就能有效舒緩。

(資料來源/侯鐘堡醫師；圖／中時新聞網陳友齡製作）

除此之外，李俊儀也強調，均衡飲食是減少腿抽筋發作的日常保養要訣，尤其營養素鈣、鎂、鉀及維生素D，都是預防的好幫手。日常生活也要注意多喝水，多運動；睡覺前花個10分鐘放鬆小腿肚，做點按摩和伸展；睡覺時要做好腿部保暖，以免寒氣入侵。

（圖/中時新聞網陳友齡製圖)

要提醒的是，腿部抽筋原因很多，除了做好日常保養之外，年紀、飲食及是否有其他疾病，如糖尿病等，都可能造成抽筋。因此若是發作頻繁並且抽筋難以復原，最好就診如復健科、神經內科等科別，確定病因才能得到正確治療。