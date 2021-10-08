今年4月，彰化縣爆發業者違規抽取地下水，冒充山泉水販售的黑心加水站事件，危害民眾健康，促使彰化縣衛生局跨局處整合，將環保局權責的水源管理部份納入研擬修法；彰化縣議長謝典林表示，議會將全力支持修訂《彰化縣加水站（車）衛生管理自治條例》，更盼水公司在增加地面水支援下盡速改善自來水水質，雙管齊下提升飲用水的安全與適飲性。

彰化縣受先天地理環境限制，無高山、溪谷，沒有水庫，民生用水仰賴台中、雲林水庫支援，全縣自來水水源供比有7成來自地下水、3成為外縣市水庫支援的地面水，水質硬度偏高；而今年上半年水情嚴峻，面臨百年大旱，中部人被迫進入供5停2分區限水，對產業、民生影響甚鉅。

建議科技監控 加強稽查加水站

擔任修訂自治條例的提案人議員劉淑芳表示，縣內登記加水站共765家，水源來源多元，亟需強化管理。透過這次提案，要求縣府跨局處、跨縣市整合，強化管理作為，提高管理層級，讓居住在彰化的民眾都可以安心用水。

彰化縣議員劉淑芳(左) 要求縣府強化管理作為；縣議員許書維(右)提議導入科技監控設備即時分析監測業者上傳水質數據。(圖／彰化縣議會提供)

縣議員洪本成說，過去溪湖、埔心及永靖一帶，地下水石灰質、鐵質含量高，有嚴重積垢問題，影響自來水飲用口感；自來水公司近年雖積極調整水源供比，但改善有限。多數民眾20幾年來已經習於購買過濾水、山泉水飲用，如今爆發黑心事件，建議縣府應聯合衛生、環保單位，加強定期稽查抽驗，並加驗對人體有害之重金屬物質，保障縣民安全。

縣議員陳玉姬指，彰化部分鄉鎮自來水普及率有改善空間，她所在選區的溪湖、埔心、埔鹽3鄉鎮，埔鹽仍未達9成。自來水公司第11區管理處近年服務品質提升，值得肯定，但在管線鋪設、汰換過程應更透明，主動告知民眾相關進度，避免引發民怨。她呼籲縣府增加人力，針對全縣765座加水站，提高每月抽查頻率與件數，若需增編經費，她必定全力支持。

彰化縣議員洪本成(左)要求加強對加水站定期稽查抽驗；縣議員陳玉姬(右)主張自來水公司管線鋪設、汰換過程應更透明，主動告知民眾相關進度。(圖／彰化縣議會提供)

謝典林表示，合格加水站業者抽地下水偽冒山泉水販售，號稱水源來自南投，刻意鑽漏洞，讓彰化縣政府無行政管轄權可稽查；建議縣府可透過跨縣市治理平台，強化水源管理。而本縣2009年7月制訂自治管理條例迄今，已12年從未檢討修正，縣府應重新審視，跨局處整合，盡速納入水源溯源管理，建立讓民眾信賴的機制。

謝典林指出，一直以來，水權申請登記由水利單位審核，水源許可和飲用水水質管理則屬環保單位權責，加水站業者則由衛生局管理；如今民間業者經營型態多變，縣府亟需進行跨局處整合，將法規統整、修正，從水源溯源及其類別、水質檢測管理、存取運送以至於流向，還有應公告標示事項，均應有所規範，並明訂罰則，才能提升加水站業者整體素質，保障消費者權益。

推動伏流水 讓地下水退居戰備

他提醒縣府在修法空窗期間加強抽驗，從水源供給、商業登記、現場環境衛生等逐一檢視，並現場取樣檢驗微生物及有害重金屬等物質，遏阻少數投機者的僥倖心態，讓大眾重拾對加水站的信心。

縣議員許書維建議，要強化加水站的安全控管、水權水源的管理，避免魚目混珠，可導入科技監控設備與大數據系統，取水車加裝GPS，管控取水路線、進出水量，建置遠端監控系統，由水利資源處、環保局即時分析監測各加水站業者上傳的水質數據。身為大田中水源復育協會理事長，他說民眾買水喝，表示不信任自來水水質，希望未來彰化多多爭取打造人工湖，留住更多水資源、提升水質。

中央推動「鳥嘴潭人工湖」預計後年提早完工，所收集的烏溪伏流水將可部分挹注彰化縣使用；在本屆會期擔任經濟委員會召委的謝衣鳳，曾多次要求經濟部積極改善水公司管線加壓送水漏水問題，並加速推動南彰化設置濁水溪伏流水計畫。

謝典林說，盼4位縣籍立委都能共同監督、加速推動，讓彰化縣自來水水源供比從73比反轉為37比，地下水退居戰備用水、充裕調度，水質硬度更可大幅改善。

（彰化縣議會廣告）