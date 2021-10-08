頗受關注的美國藥廠默克（又稱默沙東）新冠口服藥「Molnupiravir」，5天療程要價將近2萬台幣，不過成本價實際上只要約台幣500元，售價漲了40倍。

新冠口服藥「Molnupiravir」是什麼？

美國藥廠默克（Merck）上周公布新冠口服藥Molnupiravir的第3期臨床試驗成果，一天2次、長達5天的療程能夠降低一半重症及死亡風險，默克目前已在申請美國食品暨藥物管理局（FDA）的緊急使用授權（EUA），一旦獲得批准，將是全球首款新冠口服藥。

Molnupiravir的成功引發各國搶購，美國早在6月就以12億美元、170萬人份和默克達成採購協議，相當於5天療程要價712元美元（將近新台幣2萬元）。

不過美國調查新聞網站「攔截」（The Intercept）6日報導，Molnupiravir的5天療程成本價實際上只要17.74美元（約新台幣496元），默克給美國政府的出價高了成本價40倍。

不僅如此，Molnupiravir在研發初期還獲得美國政府補助。報導指出，默克的合作夥伴、邁阿密公司Ridgeback Biotherapeutics於2020年從美國艾莫瑞大學（Emory University）取得Molnupiravir的許可，2個月後再將這顆藥物的全球權利出售給默克。

不過有研究報告指出，美國國防部旗下的「防恐怖威脅署」（Defense Threat Reduction Agency）於2013至2015年間補助艾莫瑞大學逾1000萬美元（約新台幣2.79億元），國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）另外補助超過1900萬美元（約新台幣5.31億元）。

不過最終只有默克及Ridgeback能夠收割銷售Molnupiravir的利潤，據美國財經雜誌《Quartz》預估，在今年底前，這款新冠口服藥最多將能為這2間公司帶來70億美元（約新台幣1958億元）利潤。

在接受美媒CNBC專訪時，Ridgeback Biotherapeutics藥廠執行長霍爾曼（Wendy Holman）強調研發Molnupiravir時，從未接受美國政府的補助，Ridgeback的聲明稿也強調，在從艾莫瑞大學取得許可後，研發Molnupiravir的所有經費都來自於默克及霍爾曼夫婦。

不論是否曾獲得美國政府補助，一次療程要價近2萬台幣，就算是在美國等富裕國家，當中一定也有許多人無法負擔，尤其這種療程是要在尚未發展成重症前就要開始進行，部份人士擔心，許多新冠患者可能不覺得自己的症狀會更嚴重，他們可能不願意支付2萬元來治療。

根據倫敦國王學院醫院（King’s College Hospital）醫師高譚（Dzintars Gotham）及哈佛大學學者芭柏（Melissa J Barber）所做的研究，將Molnupiravir的訂價設為19.99美元（約新台幣559元）就能獲得10%的利潤。

默克先前已經承諾，將提供全世界Molnupiravir，目前也已經和5間生產學名藥的印度公司簽署協議。默克承諾一旦獲得批准，將及時向全球供應Molnupiravir，同時也將依照世界銀行（World Band）國家收入標準分層定價。近期有報導指出，印度公司的定價將為12美元（約新台幣335元）以下。