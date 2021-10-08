聽到「心臟衰竭」這四個字，是否令人感到害怕？是不是心臟就快要停止跳動了呢？實際上並不是喔！心臟衰竭並不意味著心臟已經停止運作，它只表示心臟的收縮或舒張功能變差而引發相關症狀，可能包括呼吸困難、水腫等現象。

●心臟衰竭分為兩大類

國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，在臨床上，一般的心臟衰竭會以左心室射出系數而大致劃分為兩類，第一類為左心室功能衰退之心臟衰竭（HFrEF）：表現為左心室空間變大，使心臟不夠力量擠壓足夠的含氧血液到身體的其他部分。

另外一類則為左心室功能保留的心臟衰竭（HFpEF），雖然心臟能夠正常難收縮和泵血，但心臟腔室比正常情況更厚更硬，使得心室不能完全放鬆並填充，因為心室里的血液變少，當心臟收縮時，能夠泵血到身體其他部位的血液就變得更少。

●射血分數最常用心臟超音波來評估

郭志東指出，射血分數（Ejection friction，簡稱EF）是指每次心跳時，左心室或右心室泵血的程度。大多數情況下，EF指的是左心室每次收縮時被泵出的血液量，左心室是心臟的主要泵血腔室。EF是用百分比表示的，而EF低於正常水平可能是心臟衰竭的跡象。

如果合併明顯的呼吸困難或水腫等症狀，心臟衰竭的診斷幾乎可以確立。EF可通過以下方法測量：包括心臟超音波、心臟的核磁共振成像(MRI)掃描，心臟核子醫學掃描，而最常用的檢查為心臟超音波的評估。

●EF數值幫醫師確定最佳治療手段

郭志東進一步說明，在臨床上，為何EF十分重要，因為EF的數值可以幫助醫師確定病患的最佳治療手段，測量EF還可以幫助醫療團隊追蹤治療效果。一般來說，當首次被診斷為心臟病時，以及當病患病情發生變化時，都應該測量EF作為參考。

當病患臨床症狀與心衰竭吻合，但EF大於50%時，則稱為左心室功能保留的心臟衰竭（HFpEF）；當EF少於40%時，則為左心室功能衰退的心臟衰竭（HFrEF），至於介於40～49之間的則被稱為左心室功能介於中間範圍的心臟衰竭（HFmrEF）。

在慢性心臟衰竭的病患，往往會根據EF多少而使用不會種類的藥物。到現時為止，研究指出，大部分的藥物都只對EF少於40%心臟衰竭病患有益。而EF大於40%的病患，藥物使用的效果則不太明顯。

●EF數值不同，治療方法也不一樣

郭志東表示，針對EF少於40%心臟衰竭病患，治療主軸一般以乙型交感神經阻斷劑，血管收縮素轉化酶抑制劑／血管收縮素受體阻斷劑以及醛固酮拮抗劑。而近幾年，藥物研發的長足發展，至少有三種新的藥物被證實對EF少於40%心臟衰竭病患明顯有好處。

這些藥物包括：血管收縮素受體中性溶酶抑制劑阻斷劑（ARNI），If電流通道阻斷劑，以及葡萄糖轉運蛋白抑制劑（SGLT-2）。尤其是葡萄糖轉運蛋白抑制劑，雖然它是一種治療糖尿病的用藥，但美國為了避免新型糖尿病藥物對心臟功能受損，上市前必須證實其新藥對心臟功能影響為正面或中性。而研究顯示糖尿病人使用SGLT-2後對心臟功能帶來好處。

當EF衰退後，尤其是少於35%，常常會出現心律不整的情形。某些心律不整甚至是致命的。所以如果病患頻發地發生致命性心律不症如心室頻脈或心室顫動，其因上述心律不整而導致心跳停止，接受過急救者。加上EF少於35%，則需要植入式心臟除顫器的置放。

●心臟衰竭患者應該做到這些事

郭志東指出，雖然EF大於40%的病患沒有那麼多的藥物和裝置治療的選擇，但以下幾點，都是每一位心臟衰竭的病患應該盡力做到的。

包括維持有規律的運動，就算是每天只散散步也好；有抽菸者立即戒菸；好好控制三高（高血壓、高血糖、高膽固醇血症）；每天測量自己的體重，注意尿量是否有在短時期內減少許多；勿過度攝取鹽分和水份等。

左心室射出分數（EF）與心臟衰竭病患息息相關，如果你剛好是心臟衰竭的病患，能夠了解自己的EF，讓心臟科醫師和你一同擬定心臟衰竭的治療策略，相信即使罹患心臟衰竭，延緩心臟衰竭的進展和獲得良好的生活品質也並非難事。