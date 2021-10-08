多事之秋，國際經濟局勢近期較不穩定，縱然市場資金依舊氾濫，不過春江水暖鴨先知，股市被譽為經濟的櫥窗，除了中國等少數股市外，多已累積一定幅度的漲勢，甚至位處歷史相對高檔水位，長多格局雖然還沒有出現明確破壞跡象，但是短期修正格局三不五時就會出現，也是提供檢視手中持股的機會。

美、中皆有利空襲擊

九月聯準會談話過後，刺激經濟政策退場時間表逐漸明朗，有高機率於年底前，開始執行連續八個月的減碼購債，結束時間或落在明年年中附近，且包含副主席在內多位決策官員，認為通貨膨脹高於預期風險提升，因此原先預估二○二三年才會啟動升息，將可能提早至明年底之前，態度逐漸轉向鷹派。

美元指數近期回升越過九四，技術面呈現底部成形，且站上所有均線，對其他國家尤其新興市場貨幣，將會帶來更大壓力，而新台幣兌美元匯率近期仍屬相對穩健。另外，須留意美國政府公債殖利率走勢，市場擔憂若通膨無法降溫，則聯準會恐不得不採取更多措施控制物價，殖利率走升較易壓抑科技股表現。

此外，美國財政部長葉倫示警，希望國會提高舉債上限，否則聯邦政府可能在十月十八日前耗盡所有資源，目前眾議院通過暫時凍結至明年十二月，等待參議院形成共識。債務上限危機並不罕見，前一次發生在川普時代。回到問題根本，就是等待兩黨協商，因此當屬於政治問題，而非經濟或財政問題。

美國四大指數全面修正至半年線之下，其中S&P 500指數是今年以來首次跌破，雖不至於隨即扭轉長線的多頭型態，不過短線震盪加劇恐難避免，技術指標向下與短中期均線下彎，相對不利於多方發展。此外，還需留意的是葉倫所提及的期限，若國會無法及時通過法案，對於股市仍有可能將再次造成衝擊。

歐洲同樣面臨天然氣創高、電價上漲問題，近期德、法股市已跌破半年線，亞洲股市方面，香港股市依舊最弱勢，恆生指數下探去年第四季低點，國企更是回測疫情爆發低點，韓、日股市皆跌破年線，日股已經吃光九月份漲幅，韓股回測去年收盤價，中國上證、台灣加權與新加坡勉力守在年線上。

減量經營 耐心等待

焦點轉回到對岸的中國，中國政府強化監管，廣度與力道都還在持續增強，恆大債務危機，基本上絕對不會是雷曼兄弟的翻版，影響層面所及相對有限，不過十月四日停牌再次引發港股探底，除了相關的房地產或金融業者之外，更嚴重的是信心危機，然而這一利空消息，預期對台股影響力道相對有限。

影響台股相對嚴重的是能耗雙控政策，中國發改委九月中推出「完善能源消費強度和總量雙控制度」方案，嚴控高耗能、高汙染項目，如陝西限電至年底、寧夏高耗能停電三○天、河南部分加工限電逾二一天、山東每天停電九小時、浙江一季停電二○～三○天，共十餘省推出限電方案，對設廠中國的科技股衝擊較高。

台灣加權指數遭美、中利空輪番襲擊，加上部分電子股展望疑慮升溫，傳產類股面臨人氣指標貨櫃三雄，股價跌破平台整理區間，高獲利、低本益比乃至明年高殖利率，都難擋賣壓湧現，評價降低的預期心理延伸到其他類股，如塑化、鋼鐵、紡織等原物料族群，若能以防守代替進攻，就已屬相對強勢表態。

由於市場資金仍相當充沛，距離真正升息時間也仍有段距離，長多格局理論上還沒有遭到明顯破壞，但是短線趨勢恐暫時不易再創新高，且若國際股市無法順利止穩，或是籌碼面再次鬆動，加權指數仍有可能會朝向年線或一六○○○點尋求支撐，近期量能雖未明顯放大，然融資餘額三天內已減逾一四○億元。

櫃檯指數領先跌破八月中旬低點且跌破年線，成交量能未有太大變化，不過不論加權或櫃檯指數，目前包含季線與半年線都已呈現下彎，而加權跌破前低、櫃檯跌破年線過後，出現技術性反彈，然而力道與長度仍有待觀察，若逢法人連續性賣超、線型相對偏空，以及基本面展望有疑慮的個股，或可暫時避開。

塑化、化纖喜迎報價上揚

盤勢趨於整理、不明朗或相對偏空，建議短線操作上可採減量經營，藝高人膽大者，不論多空只要有價差都是機會，可追逐強勢股、抑可棒打落水狗，但也須提防技術性回馬槍，九月營收突出者或單兵出擊。長線操作方面，建議持續鎖定自己心儀的公司，趁著回檔加碼適當部位，「好獵人要懂得耐心等待」。

部分科技類股面臨限電、缺料危機，可觀察九月營收應對，若遭錯殺產業可望彈升。此外，可留意因報價迅速下滑而導致股價跌跌不休的面板產業，近日似乎出現利空鈍化的跡象，友達與群創在指數修正之際，皆仍能守住區間整理，若法人賣壓逐漸減輕，或有機會出現技術性的反彈走勢。

傳產類股方面，包含鋼鐵、化纖等產業，中國供給下滑將會給予台廠機會，尤其國際油價上漲，紡纖上游原料如EG（乙二醇）、PTA（純對苯二甲酸）價格走揚，新纖表示上游漲價帶動產品價格上漲，聚酯紗線光是從九月至今約一個月，相關產品價格上漲十～二○％，並認為第四季還有機會再漲五％。

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