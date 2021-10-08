今年台、韓股市成為外資提款機，權值股首當其衝賣超最用力，但台積電今年仍上漲超過8%，三星則重摔26%，比台積電跌得更慘重。財信傳媒董事長謝金河表示，韓股在外資殺戮下，韓元也跟著重貶，與台幣走勢背道而馳，相當不尋常，他認為，南韓的股滙債市三殺現象，可能是這次大陸一連串監管，被颱風尾掃到。

謝金河在臉書發文指出，過去30年來，台灣和南韓最喜歡比拚經濟，從出口、人均所得、經濟成長率，一直比到股市、滙市的表現。今年台灣和南韓出口表現都非常亮眼，南韓這兩天又公布9月出口達558.3億美元，再創歷史新高，也比去年同期成長16.7%，不過，南韓今年出現幾個特殊現象，值得關注。

一是韓元與新台幣走勢背道而馳：過去台灣的出口商總是盯著韓元升貶，一旦韓元貶值，國內的出口商一定會說：台灣的競爭力輸給韓國，要求央行加快台幣貶值腳步。今年美元走高，美元指數來到94.56，全球貨幣兌美元升值的只有新台幣及人民幣，而台幣又比人民幣升得多。

但奇怪的是，韓元今年跌勢加劇，韓元7日收盤在1190附近，這是2020年9月3日的位置，新台幣在這一天的滙價是29.495，而昨天是27.945，台幣升值力道之強，已是全球最強勢的貨幣。過去一年，韓元兌美元貶值8.75%，台幣反而升值2.47%，如果是以前，出口商老早已上街頭了，今年卻沒看到有人出來求救。

二是韓元重挫，南韓股市也在外資殺戮下急跌，這兩天，南韓股市輕鬆跌破年線，十分不尋常。台灣和南韓股市今年都成外資提款機，外資賣超南韓251.1億美元，賣超台股147.4億美元，但外資賣超台股，這兩年逾1兆台幣，但台股仍穩穩站在一萬六千以上，外資大幅賣超台積電、聯電等權值股，也賣超三星、海力士、現代汽車，導致南韓股市跌幅特別重。

謝金河分析，今年三星從968000跌到712000韓元，跌幅26.44%，比台積電跌得更重，Hynix從150500跌到95800韓元，跌了36.34%，比台灣的記憶體股重。最近南韓傳出美國要求重要半導體製造商交出客戶名單，這個新聞也牽連到台積電，也許更深的內情是美國對南韓的半導體產業產生不信任。

他認為，今年南韓的滙市、股市和債市都表現不佳，另一個原因可能是南韓經濟這些年十分倚重中國，這次中國一連串監管，南韓可能也被颱風尾掃到。