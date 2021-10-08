有自稱是檢舉達人的網友在PTT發問，遇上「胸前背1個、後座載一個」的2寶媽騎車3貼載小孩，不知該不該檢舉，更問除了開車之外，有什麼方式可讓雙寶媽安全的載兩個小孩呢？一名同樣有兩個孩子的爸爸被深深觸動，發表一篇長達6000多字的長文，感慨表示：「莫忘世上苦人多」。

一名網友在PTT貼出一張2寶媽「前背後載」騎車3貼載小孩的照片，他自稱是每月檢舉100件的的檢舉達人，表示看到照片這種狀況，也不知該不該檢舉；更問除了開車，還有什麼比較好的方式，可讓雙寶媽安全的載兩個小孩？

一名自稱「社畜爸爸」的鄉民看了感觸超深，寫了一篇6千多字的長文回應，破題就寫道「莫忘世上苦人多」，表示自己與妻子育有3歲兒、1歲女，開一台2000cc 、2006年的「泥喪仙草」，因為是雙薪家庭無後援，所以兩幼兒很早就開始送托嬰中心。

他表示送托可以觀察人生百態，每個家庭送托方式大相逕庭，走路的、摩托車、汽車都有。摩托車接送的，他每次看得膽戰心驚，但看久了也就習慣了。比較常有感覺的是下大雨的天氣，他見到「一個爸爸用背帶把嬰兒背在胸前，穿著雨衣淋著雨騎車送托，爸爸把雨衣拉鍊拉下、再把外套拉鍊拉下、再把嬰兒從背帶掏出來，就像剝洋蔥一樣。」。

社畜爸爸說，要讓孩子有安全的外出交通環境並不是件輕而易舉的事，養一台車保養費、維修費、停車費，通通都是錢；為了一家4口回台南，他們曾經「步行→輕軌竿蓁林→捷運紅樹林→高鐵台北→台南高鐵→台南火車」以五鐵全餐的方式回家，只為了讓2個小孩有較安全的運輸方式。

社畜爸爸感嘆：「現代人要生小孩，假設真的沒有些後援，非常非常艱辛」，表示「我也覺得自己滿苦的，卡在一個吃不飽餓不死的位置，要上不上要下不下的……看到機車三貼四貼五貼？？苦的可能是爸爸、可能是媽媽、可能是小孩、可能一家子都苦。」。

他更直言：「但如果我是檢舉達人，表示我過得並不苦，甚至有點舒服安逸，畢竟檢舉沒錢嘛」、「檢舉她會改變嗎？不會的，有沒有心存僥倖小違規結果剛好被檢舉過？」、「她會因為一張罰單因噎廢食，隔天馬上改開車買菜嗎？」。

眾多網友看完紛紛回應：「推 沒有經歷過的酸民是不懂的」、「血淚都滿出螢幕了，看完久久不能自我」、「我會檢舉的只有不給小孩戴安全帽 其他的就 苦吧」、「心有戚戚焉的看完全文，同是2寶爸的無奈」。

不過也有網友認為：「看完推，是台灣用路環境太危險好嗎？沒去過日本看到一堆爸媽腳踏車前後各一隻小孩再一隻手撐傘騎車？但你完全不覺得危險因為人家用路環境好」、「那些騎機車送托的家裏都嘛有車，就只是圖方便」。