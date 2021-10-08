曾經在兩岸三地紅極一時的大陸女星趙薇，今年8月下旬主演作品一夜之間被消失，她本人行蹤亦成謎，有傳趙薇已被列為劣跡藝人遭封殺，但一直未有官方說法證實。然而消失已久的趙薇，昨(7日)就突然點讚好友林心如的IG動態，再次引發網友熱議。

45歲趙薇一夜之間被消失，與富商老公黃有龍及女兒一家三口下落不明，有傳她被封殺的原因是與阿里巴巴創辦人兼好友馬雲有關。不過早前陸網就流出一份疑似25位劣跡藝人的官方名單，名單上趙薇被列在第一位，原因清楚寫著「政治問題」，范冰冰與鄭爽也因捲入逃稅風波無懸念上榜。

趙薇因拍攝電視劇《還珠格格》走紅，也因此認識了好友林心如，林心如昨日在IG發文工作日菜單，更被眼尖的網友發現消失長達42天的趙薇亦罕見現身點讚，紛紛驚喜留言稱「薇姐點讚了欸」。

趙薇消失原因眾說紛紜，資深媒體人粘嫦鈺早前在節目上透露，她為此特地打電話去問一位號稱所有名人都熟識的北京演藝圈大腕關於趙薇的狀況，想不到對方反應異常冷淡，直接表明「我不認識她（趙薇）」，訝異趙薇在大陸已成為一個完全不能說的名字。