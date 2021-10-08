地瓜葉是台灣人最常吃的綠色蔬菜之一，但有許多人無法接受其獨有的苦澀味，就有網友求助，地瓜葉究竟怎樣煮才不會澀，對此許多達人紛紛跳出來解答，直言只要加一物不僅不會澀，還會變嫩變好吃。

網友在臉書社團《家常菜》PO文求救，表示每次料理地瓜葉，總是被家人嫌太澀，自己已經不知如何是好，因此上網求救，到底該怎麼料理，或是該燙多久才會好吃，沒有澀味。

對此就有不少老饕與達人給出答案，直指要加一點油，就能去掉澀味：「油不夠，當然會澀」、「燙的就加一點沙拉油，炒的話加點豬油」、「水一定要加點油」、「地瓜葉是脂溶性纖維蔬菜，需要油脂搭配，不然容易造成腸胃不適」。

也有其他資深主婦們給出另一個解答：「不想用油可以拿鹽巴代替」、「鹽巴加水燙，起鍋後拌個蒜末，超級好吃」、「燙一分鐘後起鍋，接著加點豬油拌蒜頭就好」、「香油也可以」、「你去小吃店可以注意，他們都有拌香油」。