受到少子化、高齡化的影響，肩負守護家庭責任的「家庭守護者」們，要負擔的責任比以往更多，也因此，保誠人壽提出4A策略，以多元化的商品與服務，讓消費者依據自己的需求和狀況自由選擇，打造自己的幸福方程式。

英國保誠人壽總經理王慰慈表示，隨著市場趨勢及消費行為模式的改變，消費者的人生路徑已經不再是刻板的線性人生，所伴隨而來的責任與需求更因人而異。秉持傾聽客戶需求的品牌精神，了解消費者渴望掌握幸福人生主動權，因此該公司提出4A(Accessible、Affordable、Approachable、Actionable)回應消費者需求，期望以多元化的商品與服務，讓消費者依據自己的需求和狀況自由選擇，將希望和控制權還給消費者，鼓勵人們以正面、積極、主動的態度，擁有屬於自己獨一無二的『幸福方程式』。」

一是多元通路發展策略(Accessible)：保誠人壽擁有包括銀行保險、電話行銷、團保、保經代、網路投保等多元化的行銷通路，讓消費者可以依據自己的習慣及喜好，自主選擇想要的服務以及商品。

二是保障和保費的平衡(Affordable)：消費者可以依自身生活型態及風險承受度，自己的需求和經濟狀況，彈性選擇適切的主附約保險商品進行搭配。英國保誠人壽首創的「保險購物車」，提供消費者從「碎片化商品組合」自行選擇適切的商品，實際體現Affordable。

三是提供貼近人心的服務(Approachable)：保誠人壽站在消費者立場思考，於新冠肺炎三級警戒期間，從購買保險前、購買保險時、購買保險後等體驗過程，提供多項暖心免接觸服務。

四是將選擇權交還給消費者，鼓勵消費者主動規劃(Actionable)：保誠人壽深耕數位轉型，提供多項因應不同保障需求的數位工具，例如：「計算理想生活」藉由計算所需的儲蓄、投資、子女教育、退休及保障規劃的金額，選擇適合自己需求的保險商品；「健康大數據」和「彩色退休人生」則可讓消費者了解自己在健康、退休的規劃。

保誠人壽指出，每個人對於「幸福人生」都有自己的定義與時程表，因此，針對消費者需求提供不同面向的保障；包含從預防、保障、延緩提供多元的健康與保障；陪伴父母準備子女教育所需的資金缺口；透過妥善的資產規劃，協助客戶安穩度過人生的動盪與風險；提醒客戶即早開始打造樂活退休生活。