基進黨立委陳柏惟罷免案於10月23日登場，名醫沈政男以民調數字以及去年高雄市議員黃捷罷免案未通過為例子，認為陳柏惟很可能被罷免。

罷免黃捷同意票數為5萬5261票，不同意票數為6萬5391票，有效同意票數未達鳳山區選舉人總數四分之一以上（7萬2892票），且不同意票數大於同意票數，因此罷免失敗。

沈政男於7日在臉書指出，根據當時罷免黃捷前幾個月的TVBS民調，罷捷同意票將有4萬多，結果投出來是5萬多。而最新TVBS民調則是預估「刪Q」同意票將有9萬，遠超過7萬5千門檻。以黃捷的形象，都只差一萬多票就被罷掉，陳柏惟如何不緊張？

沈政男強調，陳柏惟因為罷免案，最近被挖出了一些陳年舊事，為什麼當初選舉時沒有曝光？因為，大家根本沒想到他會當選。所以說他的當選，就是他支持度的最高峰，後來因為表現不如預期，當然就逐漸下滑了。

沈政男分析，不用太仔細看陳柏惟對社會議題與一些法案的書面意見或口頭講法，很容易就可以看出：很多是幕僚的大作！立委問政當然要靠幕僚，問題是你要消化以後，用自己語言表達，而且要融會貫通，成為自己思想體系的一部分。

「大麻議題就是這樣」，沈政男直言，陳柏惟顯然他就是聽了一些所謂進步份子的講法，然後就跟著表態了。事實上你如果足夠了解台灣社會，就不會對這個議題講得那麼直白。

沈政男也認為，「刪Q」可以逐漸炒熱，另一個因素當然是帶有「蘇內閣信任投票」的味道，而具體來說就是防疫成績的投票。滿意防疫的人不見得會出來投反對票，但等不到疫苗、或對疫情造成重大傷亡不滿的人，就會把陳柏惟當成蘇貞昌，海K一頓。陳柏惟最近被爆料的幾件事，有沒有殺傷力？這其實是觀察台灣選舉的好機會！