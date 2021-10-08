炎亞綸身穿夏姿黑色套裝搭配閃亮鞋款，出席臺北時裝週開幕秀。（羅永銘攝）

今年臺北時裝週開幕秀於双融域AMBI SPACE ONE盛大舉行， 秀上眾星雲集除有炎亞綸、陳美鳳、賈永婕、郭書瑤、林哲熹、、韓寧、GIL G等藝人參加外，也特別邀請萬芳、胡小禎、王可元等人各自身穿Austin.W、C JEAN、UUIN設計師與藝術家的聯名作品走上伸展台，在整場秀的尾聲還以中華電信5G傳送多媒體影像，讓遠在松菸四號倉庫的蔡健雅，身穿JUST IN XX的服裝演唱全新創作歌曲，運用5G技術串聯兩個秀，以虛實融合的沈浸式展演，展現台灣的時尚、藝術、科技軟實力。

陳美鳳身穿JUST IN XX與藝術家江賢二合作的新作，手上包款是以二手玩具打造十分吸睛。（羅永銘攝）

本秀以「跨越：時尚與藝術匯流」為題，除了是時尙與科技的跨界聯名外，同時也是時裝與藝術家的跨界創作，本季以民俗信仰「觀落陰」為題的INF，攜手以《台灣妖怪地誌》聞名的插畫家曾鼎元（角斯），在臺北時裝週上演「百鬼夜行」;而設計東奧戰服聞名的JUST IN XX周裕穎，則旅居美國30多年，接連發表多次個展的藝術家江賢二合作，將藝術家繽紛色彩與細膩的筆觸，印於品牌設計師極具特色的服裝廓形，互相交融成本次的作品。

小禎穿上C JEAN與藝術家陳景林與馬毓秀的作品，服裝下擺宛如凋零的花朵，傳達「曇花一現」的意象。（羅永銘攝）

INF x 角斯新作。（臺北時裝週提供）

另外旅德品牌#DAMUR則以抽象繪畫創作的吳東龍合作，本次#DAMUR的作品也延續藝術家善用幾何圖形、線條、使用單一底色等創作特點，本次服裝線條俐落，呈現出俐落中帶點優雅的感覺。AUSTIN.W 吳日云與藝術家羅德嘉合作的秀場，則極具戲劇感，首先由水晶球表演者柔軟的肢體動作作為開頭，服裝色彩延續藝術家畫作的濃烈色彩，傳達出豐沛的藝術氣息。

萬芳為Austin.W走上伸展台，以戲劇性的肢體動作傳達人與世界溝通時的障礙。（羅永銘攝）

#DAMUR x藝術家吳東龍新作。（臺北時裝週提供）