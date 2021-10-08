疫情關係，摩瑟水晶藝術家今年仍無原來台參加特展「戀戀摩瑟情」特展，與台灣藏家見面，而新品則因工時限縮，延後一星期抵台，故國裕公司也拿出收藏多年的壓箱寶將於這次特展亮相，吸引不少藏家到場觀賞，也為台灣藏家回顧擁有164年歷史的摩瑟水晶精彩的作品。展示品中的「美葉天使」是品牌問世100週年作品，由品牌雕刻大師史卡拉，原始造型源自奧地利女大公瑪麗亞．德雷莎御用水晶餐具組，水晶上細緻的花葉與天使圖案印於餐具上，皆展現18世紀的貴族風華。

同時現場也展示了以橡樹林的黑鷹為題的「展翼高飛」、取材自19世紀畫家雷頓名作的「燃燒的六月」、將孔雀羽翼融入花瓶中的「有鳳來儀」等，另外由於疫後在家時間變長，故也推薦具收藏價值的生活用品《太陽王》水晶杯系列給予對生活有所追求的藏家們，該系列以12個切割面呼應了杯底上的24K金，象徵一口飲盡流光四射的太陽能量。這項展覽將即日起至17日於台北SOGO百貨復興店展出，並陸續至台中大遠百、高雄漢來飯店、新竹大遠百登場。

國裕執行董事欒慎寰與「美葉天使合照」。（羅永銘攝）