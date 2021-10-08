國內新冠疫情趨緩，與國際洽購的疫苗也持續來台！由慈濟基金會、台積電、鴻海永齡基金會共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗於昨（7日）、今日皆有到或。今天抵台的BNT疫苗同樣由華航CI-62航班載運，班機預計於清晨6點10分抵達桃園機場。指揮官陳時中表示，除了BNT疫苗，今天還會一批莫德納疫苗抵台。

昨天抵台的共88.92萬劑，效期為2022年2月20日，共有421萬劑BNT疫苗抵台。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第11輪已經包括所有的第九類對象，如果有更多的疫苗到貨，下一輪預計會開放47歲以下的所有年齡層施打。

莊人祥說，第11輪BNT疫苗目前已經開到47歲以上的族群，且第九類對象已經全數開放，因此未來若有更多疫苗到貨，應該會往下開放，很有可能是47歲以下的所有年齡層都開放，但主要還是要看疫苗實際的到貨量。

醫療應變組副組長羅一鈞則說，估計本月底第1劑疫苗覆蓋率將達7成，屆時將有條件討論全面鬆綁、解禁，但由於全面降級仍是相當大的考量，必須等待整體指標出爐後再討論。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。