美國舉債上限爭執休兵 美股收高 道瓊上漲337點 04:552021/10/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國舉債上限爭執休兵 美股收高。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國會舉債上限之爭休兵，舒緩政府本月可能債務違約的疑慮，華爾街股市今天在大型科技股領漲下普遍走揚，主要指數皆收高。 道瓊工業指數上漲337.95點或0.98%，以34754.94點作收。 標準普爾500指數上揚36.21點或0.83%，收4399.76點。 科技股那斯達克指數揚升152.11點或1.05%，收14654.02點。 費城半導體指數上漲35.69點或1.10%，收3274.48點。（譯者：楊昭彥）1101008 美國舉債僵局有解 可望暫時提高債務天花板 晶圓雙雄、貨櫃三雄領軍反攻 台股收復16700點 狂漲320點 #點或 #舉債上限 #收高 #上漲 #54 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高通膨來襲 專家點出三盞明燈股 11:082021/10/07 財經 《國際經濟》麥康諾指出路 美債限危機出現轉機 09:282021/10/07 財經 美債務違約危機再延緩 美股勁揚400點 那指、費半漲逾1％ 21:462021/10/07 財經 美3大經濟法案 亟待國會處理 04:102021/10/07 全球財經 圓點 9月營收穩定回升 04:102021/10/07 證券．權證 《美股掃瞄》債限透轉機 美股強彈收高 08:542021/10/07 財經 《興櫃股》旭東9月營收月增9成 限電無礙成長態勢 17:082021/10/07 財經 外資擴大匯出 新台幣 貶至一個半月新低 04:102021/10/07 金融．稅務 葉倫警告：債限兩周內未解決 美陷衰退 04:102021/10/07 全球財經 《電子通路》聯強Q3營收逾千億元 前3季亦創高 15:262021/10/07 財經 《國際金融》能源價降溫 歐股歡呼 16:172021/10/07 財經 國際熱門新聞 美媒：美軍核潛艇在南海碰撞受損、多人受傷 將停靠關島 - 國際 何謂台灣協議？美國務院：美多年奉行一中政策 - 國際 - 中央社 美國安顧問稱與楊潔篪會晤富成效 盼美中多會談 - 國際 - 中央社 影》東京6.1強震瞬間畫面曝光 路燈猛搖、水管爆 、電車停駛 - 國際 美在阿富汗亂灑錢 外媒舉出最扯10件事 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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