日前美國要求台積電與韓國三星等提供資料引發外界關注，經濟部長王美花6日向AIT處長孫曉雅表達台灣關切之意，也向台廠說明美方立場與想法，藉此消除業界疑慮。

車用晶片荒持續未解，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）9月23日召開半導體峰會，找來台積電、韓國三星等半導體業者洽談，同時要求業者提供供應鏈相關數據，引發外界關注，甚至有輿論質疑經濟部無法保障台廠利益。

王美花6日與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）例行會面，並當面向孫曉雅表達關切，會中孫曉雅強調，美方並未針對台灣或南韓，而是想了解全球晶片短缺的根源以及瓶頸所在，問卷採自願性填寫，不會強迫業者，而在答覆時，若擔憂涉及客戶資訊，可以不填報。

AIT發言人鄧艾德（Edward Dunn）電郵回覆中央社記者提問時表示，美國商務部長雷蒙多於9月23日邀集半導體相關業者討論全球晶片短缺議題，會中談及半導體供應鏈所面臨的挑戰，並希望能增加市場透明度。

鄧艾德表示，為了解供應鏈瓶頸所在以及數據差距，商務部對廠商提出資訊需求（Request for Information RFI），要求相關的供應鏈業者自願分享庫存、訂單以及銷售數據等資料。

他強調，若業者提出的內容含有商業機密，將不會被公布，並受到保護而不被揭露。

據了解，王美花7日中午與台灣半導體廠商開會，包括台積電、聯電、聯發科、世界先進、日月光、環球晶、力積電與TSIA台灣半導體協會等代表，她向業者說明美國政府問卷為自願性、可選擇答題，藉此消除台廠疑慮。

王美花也強調，政府會與業界保持聯繫、隨時提供幫忙，相信公司會保護股東與客戶利益，而政府會當公司後盾，保護台灣品牌。（編輯：潘羿菁）1101008