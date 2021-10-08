五倍券官網紙本券預約方式。(取自五倍券官網)

振興五倍券今(8日)正式上路了！根據經濟部統計，已經完成第一梯次紙本券預訂的民眾達1193萬人，即日起至10/21止，每日上午9點至晚上10點可到預訂的超商、超市、藥妝店領券。

經濟部呼籲，目前國內疫情穩定控制中，為兼顧防疫與振興，超商(市)門市每日雖採適量配送，請民眾不必擔心，一定都領得到五倍券，已預訂的民眾10/21日前皆可領取，而五倍券使用時間到明(111)年4月30日止。

以下為各通路領券相關步驟整理：

✔️超商：

收到簡訊通知或到官網查詢→超商事務機插入健保卡或輸入領券序號→列印小白單→持小白單及健保卡到櫃台領取及簽收。

(只能在原預訂超商門市領取，領取時間為9:00AM-22:00PM)

✔️五倍券官網：

收到簡訊通知或到官網查詢→到自己選擇的通路(超商、超市、藥妝)領取。

管道1.超商領取：持健保卡或領券序號→於事務機插入健保卡或輸入序號→列印小白單→持小白單及健保卡領取簽收。

管道2.超市或藥妝店：帶領券序號和身分證件正本到門市櫃台確認後簽收。

(領取時間為9:00AM-22:00PM)

至於還沒預訂領取的民眾，也可使用數位綁定，或者郵局已開放網路預約(10/12開始領取)，也可於10/25日開放第二梯紙本預訂時再至官網、四大超商進行預訂。

更多詳細資訊請見【中時新聞網五倍券專區】