根據去年衛福部全國十大死因的第2名為心臟病，其致死原因大多是冠狀動脈狹窄或阻塞，台中榮總心臟血管中心近年來投入基礎研究，發明導電水膠，副院長傅雲慶說，水膠可打到纖維化心肌部位，增其導電性，同步心肌收縮，可望治療心肌梗塞、預防心律不整，已在國際期刊發表，尚在動物實驗階段，5年後將運用在人類臨床試驗上。

台中榮總副院長傅雲慶指出，急性心肌梗塞是常見的心血管疾病死因，起因於冠狀動脈阻塞造成心肌壞死，死亡率相當高。患者若沒有在急救黃金時間搶通血管，壞死的心肌將會纖維化，接著心肌沒有收縮功能，造成整體心臟功能下降，嚴重產生心臟衰竭。

台中榮總心臟血管中心副主任魏皓智說，導電性水膠，結合心肌細胞培養成融合補片，貼覆於發生心肌梗塞患者，纖維化的心肌部位，改善心臟電氣傳導，同步心肌收縮，並改善心臟整體功能。導電水膠若用於梗塞部位注射，除可減少致命性心室頻脈的發生，對心臟也有明顯功能改善的效果。

魏皓智表示，研究以實驗鼠股動脈結紮為模型，對缺血患肢注射各種組成之幹細胞結構，搭配抗氧化劑，並以獨特的緩釋技術提升長期之局部功效，明顯增加血管新生，減少患肢萎縮，大幅提升肢體保留的程度，未來朝大型動物再進一步試驗，提供心血管阻塞患者治療上的一線曙光。