獅子山颱風今天凌晨2點生成，對台灣無影響；後面的圓規颱風最快今跟進生成，恐朝台灣逼近！預估圓規在國慶連假後接近台灣，不排除侵台甚至登陸可能，已有氣象專家陸續警告，颱風若和高壓聯手，其「共伴環流」將帶來劇烈降雨，一定要密切注意。

位在南海的熱帶性低氣壓，今晨發展為17號颱風獅子山，未來將持續往西走，對台無影響。今吹東風，迎風面北海岸、東部、恆春半島有局部雨，大台北東側也有局部短暫雨；背風面西半部晴時多雲，中南部近山區午後有雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，提醒民眾要留意「後面那一個颱風」，今年第18號的圓規。

吳德榮指出，菲律賓東方海域的熱低壓，這兩天內就會變成颱風，下周二（12日）距台最近，目前模擬路徑為穿過巴士海峽，屆時將因「共伴環流」帶來劇烈降雨；也不排除通過台灣、直接登陸侵襲。

明起一連3天國慶連假，水氣稍減，迎風面仍有短暫雨機率。下周一（11日）北部、東半部雨勢增大，下周二風雨最大。

今各地氣溫：北部23至36度、中部24至36度、南部23至35度、東部22至33度。