基進黨立委陳柏惟遭媒體人踢爆2011年9月，曾駕車從高雄鹽埕區至鳳山區的路上，撞傷機車騎士後肇事逃逸，因此遭法院判刑一事。陳6日承認「確有此事」，臉書貼文下隨即湧入綠營及親綠人士聲援。中廣董事長趙少康點名包括民進黨立委吳思瑤、賴品妤、黃國書、立法院副院長蔡其昌等15人，痛批民進黨「護陳柏惟的嘴臉令人想吐」、「不分是非黑白」。

趙少康7日在臉書發文表示，陳柏惟屋漏偏逢連夜雨，正為被罷免焦頭爛額之際，又被翻出以前駕車肇事逃逸的起訴書及判決書，以一名駕駛人而言，他的行為實在很惡劣，撞了人不下車、不關心被撞者的傷勢、不叫救護車、不留電話、不報警，集所有惡行之大成，使被撞人至今還深受遺害之苦；至於他到底有沒有酒駕，抓到他時已經過了一天，也無從查證了。

趙少康質疑，民進黨眾多立委、議員居然在第一時間就讚美陳柏惟坦承錯誤很有勇氣，這樣的不分是非黑白，真令人唏噓無言，只想嘔吐。陳的起訴書、判決書對其惡行記載得清清楚楚，他要如何狡賴？當然只有坦白承認，這根本就是損害控制，哪裡是什麼勇氣？

對此，趙少康痛批，陳柏惟種種惡劣行徑，民進黨不但不加以譴責，竟還大加讚賞；民進黨這種護短的厚臉皮功夫，簡直跟犀牛皮一樣飛彈都打不穿，「民進黨是要跟陳柏惟一樣被民意淹沒、一起陪葬嗎？」

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