婆媳問題層出不窮，資深媒體人呂文婉分享女網友的真實經歷，婆婆堅持讓未成年的小姑騎車，結果不小心發生車禍，小姑無照駕駛除了要賠償對方外，還會被處罰，不捨女兒出事的婆婆，竟然想逼原PO去頂罪，讓人超傻眼，只能說要婆婆把媳婦當女兒看待，根本是不可能的，還不如去做夢比較快。

資深媒體人呂文婉在節目《震震有詞》上表示，媳婦入門後，被婆婆當做女兒看待，這是不可能的，大家不如做夢還比較快。一名女網友在臉書發文透露，她的小姑差幾天就滿18歲，還沒有去考駕照，某天要出門原PO就想說由自己來載小姑，結果婆婆卻說「哪有差！」堅持要沒有駕照的小姑騎車。

呂文婉透露，結果小姑出門後，竟意外發生車禍，且因為無照駕駛的緣故，除了要賠償對方之外，還有一些肇事責任要扛，而婆婆了解狀況以後，竟吐出一句「當初是你騎就好！」乍聽之下，以為是婆婆埋怨女網友當初為何不堅持要騎車，但其實不是。

呂文婉指出，女網友婆婆的用意是要媳婦替小姑扛起肇事責任，讓人聽了非常傻眼。而女網友的老公聽完整件事情後，終於受不了和媽媽槓上直呼「你也太誇張了，這樣等於是偽造文書，這是詐欺耶！怎麼可以這樣做？」

呂文婉也說，這位婆婆聽了卻毫無悔過之心，還低聲抱怨說「如果她說是她騎的，那她（指小姑）就不會被罰錢，也不用去上課了。」婆婆的說法讓女網友感到很唏噓，認為怎麼會有這樣子的婆婆。