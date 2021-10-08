金管會公布2021年8月信用卡業務市場概況，雖然當月簽帳金額降至2512億元，但消費動能仍在，高於去年單月平均、為僅次於2019年的同期次高。累計前8月簽帳金額2.02兆元，仍較去年同期成長2.41％，亦為僅次於2019年的同期次高。

金管會統計，8月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5157萬張，月增0.45％、年增4.41％，總有效卡數約3314萬張，月增0.12％、年增2.41％。循環信用額度約982億元，月減0.61％、年減5.03％，簽帳金額2512億元，月減達25.1％、仍年增7.03％。

銀行局副局長林志吉表示，8月簽帳金額較7月歷史次高減少842億元，主因7月所得稅遞延入帳拉高基期所致，仍高於去年單月平均2500億元，顯示消費力道未受疫情衝擊而減少。若與過往同期相比，亦為僅次於2019年2601億元的同期次高。

累計前8月信用卡刷卡金額達2.02兆元，較去年同期1.97兆元成長2.41％，亦為僅次於2019年2.13兆元的同期次高。林志吉認為，隨著國內疫情趨穩逐漸舒緩、疫苗施打率提高，民眾恢復活動消費，預期消費力可望持續回溫。

電支業務的儲值卡方面，截至8月底總流通卡數1.42億張，月增0.73％、年增9.44％，消費總卡數956萬張，月增198萬張或26.12％、仍年減456萬張或32.29％，消費總金額51.5億元，月增5.3億元或11.47％、仍年減25.4億元或33.03％。

電支帳戶方面，截至8月底總使用人數約1452萬人，月增2.18％、年增44.05％，代收實質交易金額70.9億元，月減5.84％、年增28.44％。辦理國內外小額匯兌金額約56.3億元，月增1.99％、年增達近1.66倍，收受儲值金額139.8億元，月增1.6％、年增達98.58％。