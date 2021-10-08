白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前在瑞士蘇黎世會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，美中原則上達成一致，將在年底舉行「習拜視訊峰會」。對此，淡江大學外交與國關學系榮譽教授陳一新認為風向變了，台灣現在想要尋求台美關係突破的多項議題機會都不大了，此新聞一出引來大批網友留言，反應熱烈，多數認同「風向變了」，有網友還說：民進黨和綠粉們開始要崩潰了。

依《中時新聞網》7日報導，楊潔篪6日同蘇利文在瑞士蘇黎世舉行會晤，雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題全面、坦誠、深入交換意見，雙方同意採取行動，落實9月10日習拜通話所言，加強戰略溝通，妥善管控分歧，避免衝突對抗，尋求互利共贏，共同努力推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。會後美國政府一名高級官員表示，美中原則上達成一致，兩國元首將在年底前舉行線上會晤。

該報導並訪問淡大學者陳一新分析，「風向變了」，這次楊蘇對談6個小時則都談到細節，包括台灣問題、南海等，雖然還是有很多問題有歧見，但至少有交集，且最大進展是已為「習拜視訊峰會」鋪路，他認為，台灣現在想要尋求台美關係突破的多項議題機會都不大了。

此消息一出，引來大批網友在相關新聞下留言，在《中時新聞網》、《YAHOO新聞》相關新聞底下留言討論，其中有更有多達近400則留言，多數認同「風向變了」，例如「台灣一定是籌碼，美國利益是原則，換到什麼憂該是黑箱，可憐的永遠是台灣」、「大國博奕中，犧牲品當然是小國，在偌大的利益面前，捨棄某些棋子，無可奈何了」、「怎麼談台灣前途卻沒台灣代表參加？台灣價值呢？美國說的就能代表意見」、「民進黨和綠粉們開始要崩潰了」、「我們官員一天到晚喊關係史上最好，到底是呆？還是壞？」、。