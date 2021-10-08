脫口秀女星龍龍指控遭薩爾泰娛樂班底老K言語霸凌，更PO出影片回應網友質疑，淚訴：「只是要個道歉有那麼難嗎？」未料先前力挺她的雞排妹，PO出經紀公司與龍龍合約中止書，怒斥：「利用了公司所有人對妳的信任與善良」，「屠龍」動作讓結局神逆轉，對此，老K稍早也發聲明吐露內心話。

雞排妹原先力挺龍龍，甚至不惜槓上博恩的薩爾泰娛樂，未料事件發展急轉直下，她先是發文坦言對龍龍感到失望，接著昨晚（7日）開直播透露和經紀人康姐都被蒙騙，除了揚言兩人關係徹底決裂之外，更PO出經紀公司的合約中止書，終止雙方間之專屬藝人全經紀合約，更怒斥：「今天妳傳到團隊群組的那些訊息，真的讓我非常失望，妳利用了公司所有人對妳的信任與善良。」

對此，當事人老K也發文吐露當下心情，表示所有人一定猜測他心情很開心，但其實相當平靜，看到許多人轉去罵博恩「沒擔當」，他反倒幫對方說話：「拜託， 他從頭到尾都是這次事件無辜的受害者好嗎」，接著強調：「無論未來如何，曾博恩跟賀瓏永遠是我喜劇路上最好的兩個兄弟，我深信他們也是這樣想的，不用企圖分化我們啦，喬瑟夫我也愛你啦。」

另一方面，龍龍也發文回應：「被切割ㄌ。但我沒有要自殺目前還活著，請大家放心，不好意思讓大家擔心捏。」接著也更改粉絲專頁上的資訊，將原本經紀人康姐e-mail刪除，將聯絡管道換成了自己的e-mail，也接受被解約的事實。

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