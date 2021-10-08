彰化縣溪州鄉陳姓香腸攤老闆，10年前曾犯下強姦殺人遭判13年，2020年出獄後與彰化溪州做資源回收的鄒姓婦人發生口角，鄒婦憤而提告，2020年7月陳男上門拜託鄒婦撤告2人再度發生口角，陳男竟持刀狂砍鄒婦129刀致死，u 一審彰化地方法院審理後依殺人罪判處陳男死刑，並賠償鄒婦家屬共1013萬2940元。二審以原審未考量陳有人格異常傾向，在兩性感情上容易引發偏激行為，改判無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

這起事件發生在2020年7月，陳男持15公分長的水果猛刺鄒婦上半身、連頸部都中刀，倒臥在家中浴室門口慘死，當天鄒女丈夫下班返家驚見才報警處裡，但警消到場後鄒女已明顯身亡，警方循線追查，短短2個小時就在台中逢甲商圈逮到陳男，他則供稱雙方有債務糾紛才會殺人。

判決書指出，陳男作案手法兇殘，24日當天他趁鄒婦先生外出後，從後門進入屋內要與鄒婦談判，希望能撤回告訴，但鄒婦不肯惹怒陳男，陳男就走到廚房拿了水果刀，趁鄒婦上廁所時對著頭、面部、頸部揮砍，期間鄒試圖反抗，陳還毆打其胸、腹部等，最後鄒婦因動脈遭切斷導致出血性休克死亡。

判決書指出，法官認為陳男兩度用如此兇殘手法，對毫無防備的女子痛下殺手，手段兇殘刀刀致命，身上共受有129處刀傷，事後還沖洗廁所大部分血跡、再將水果刀沖洗放回原處才走出屋外，被告長期監禁服刑還是沒有被教化成功，只因不肯撤回傷害告訴就取人性命。

一審法官審酌，認為陳男人生已經過半以上，見過人生很多生老病死，但仍改不掉觀念的偏差，在決定要殺人的瞬間，把自己情感被結束的傷慟無限放大，把女人的生命價值無限縮小，足以其他對人之生命豪不在意，心性兇殘，任陳男犯行造成家屬內心恐懼級創傷，依殺人罪判處陳男死刑，褫奪公權終身。另應賠償家屬共計1013萬2940元。

陳男不服上訴，二審根據精神鑑定，認定陳男有B群人格違常之傾向且合併有智能低下及情緒障礙，整體認知功能不佳，衝動控制不佳，特別是在兩性感情糾紛議題上，容易引發其偏激之情緒與行為，其辨識及行為之能力似乎會因當下強烈情緒激發而暫時下降跡象。

合議庭審酌，原審於量刑時，未詳予斟酌鑑定意見而就陳男所犯殺人罪判處死刑，量刑並非允當，遂撤銷原判決，改判無期徒刑。